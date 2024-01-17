Непогода в Германии: в аэропортах страны отменены сотни авиарейсов

Ледяной дождь и снегопады вызвали проблемы в транспортном сообщении ФРГ. В аэропортах отменяют рейсы, а поезда ходят с задержкой. На дорогах возросло число аварий.
Сильные снегопады и минусовая температура стали причинами транспортного хаоса по всей Германии.
В аэропорту Франкфурта отменено более 570 рейсов, в воздушной гавани Мюнхена - порядка 250. Аналогичная ситуация - Дюссельдорфе и Кельне.
О проблемах с отменой и задержкой поездов сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn.
На автомобильных магистралях, по данным полиции, из-за обледенелых дорог, произошли многочисленные ДТП.
Во власти непогоды оказались преимущественно западные и южные регионы Германии.
По прогнозу синоптиков, холода будут стоять еще несколько дней. Немцев призвали отказаться от необязательных поездок и по возможности оставаться дома.