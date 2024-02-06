Италия. Массовые аварии и пробки из-за плохой погоды

By Euronews

Аварии в разных регионах стали причиной гибели и ранения людей

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По меньшей мере три человека погибли, десятки находятся в больницах, поскольку туманная погода и плохая видимость на севере Италии привели к ряду аварий на автотрассах. В общей сложности в ДТП попали более 150 автомобилей, перекрыв более 70 км шоссе.

Среди жертв - водитель грузовика, который врезался в легковые машины и вызвал столпотворение в регионе Эмилия-Романья. Еще два человека погибли в Ломбардии, к востоку от Милана, недалеко от города Брешия.

Это добавило проблем автолюбителям и профессионалам, которые за последнюю неделю были вынуждены менять свои планы и маршруты движения с связи с протестами итальянских фермеров.