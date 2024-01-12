Разрешена ли марихуана в Таиланде? Что нужно знать туристам

Что нужно знать туристам об употреблении марихуаны в Таиланде в связи со сменой позиции правительства по этому вопросу

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Спустя всего 18 месяцев после того, как Таиланд открыл шлюзы, легализовав каннабис, новое консервативное коалиционное правительство страны стремится их захлопнуть.

Повсюду в оживленном туристическом районе Бангкока можно встретить неоновые вывески с изображением конопли, а сотни продавцов еды и напитков рекламируют меню с добавлением марихуаны.

Но все это может измениться в связи с новыми предложениями по строгому регулированию употребления марихуаны и ограничению ее использования в медицинских целях.

Почему правила употребления каннабиса в Таиланде меняются так быстро?

После всеобщих выборов, состоявшихся в мае прошлого года, в сентябре в Таиланде сменилось руководство.

Консервативное коалиционное правительство, возглавляемое партией "Пхыа Тхаи", стоит за призывами к ограничению употребления каннабиса, которое плохо регулируется с момента его легализации.

"Пхыа Тхаи" проводила кампанию по запрету рекреационного использования марихуаны, утверждая, что она представляет опасность для здоровья и может вызвать наркоманию среди молодежи.

Анутин Чарнвиракул, бывший министр здравоохранения, курировавший легализацию наркотиков в предыдущем военном правительстве, теперь поднялся в должности до заместителя премьер-министра. Он является лидером партии "Бхумджайтхай", входящей в новую правительственную коалицию.

Поддерживая легализацию марихуаны в 2022 году, он заявлял, что это поможет уменьшить переполненность таиландских тюрем и поднять сельскую экономику.

В день легализации более 3000 заключенных, содержавшихся под стражей по обвинению в употреблении марихуаны, были освобождены. В течение года объем производства марихуаны в стране составил 28 миллиардов тайских батов (728 миллионов евро), а к 2030 году, по прогнозам, он достигнет 336 миллиардов батов (8,7 миллиарда евро).

Однако сейчас чиновник утверждает, что никогда не выступал за рекреационное использование марихуаны, настаивая на том, что основное внимание всегда уделялось здоровью и медицинскому применению.

С тех пор как каннабис был легализован, более 1,1 миллиона тайцев зарегистрировались для получения лицензий на его выращивание, и по всей стране появилось более 6 000 пунктов продажи марихуаны, многие из которых практически не контролируют качество.

Это также вызвало процветание индустрии марихуанного туризма, которую, как опасаются многие, будет трудно остановить.

Какое наказание предусмотрено за употребление марихуаны в Таиланде?

До того как марихуана была легализована в Таиланде в июне 2022 года, в стране действовали одни из самых суровых в мире законов о наркотиках.

За хранение марихуаны можно было попасть в тюрьму на срок до 15 лет, а печально известная центральная тюрьма Банг Кванг, по иронии судьбы прозванная "Бангкок Хилтон" после того, как в австралийском телесериале были показаны ее убогие условия и переполненные камеры, служила основным сдерживающим фактором для туристов.

В настоящее время правительство изучает общественное мнение по поводу законопроекта, запрещающего рекреационное использование марихуаны и переводящего ее в разряд контролируемых веществ.

Он предусматривает штрафы до 60 000 тайских бат (1560 евро) за рекреационное употребление и тюремное заключение сроком до года. Также предлагается ввести штрафы до 100 000 бат (2 600 евро) за рекламу или сбыт каннабиса для рекреационного использования.

Фермерство без лицензии может повлечь за собой тюремное заключение сроком от одного до трех лет или штраф в размере от 20 000 до 300 000 батов (520-780 евро).

Правила для магазинов каннабиса и домашнего выращивания пока не ясны.

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Отзывы общественности о законопроекте будут приниматься до конца этого месяца. Он требует одобрения кабинета министров, после чего будет передан в Палату представителей Таиланда.

Шишку марихуаны готовят к продаже в магазине Dutch Passion в Бангкоке, Таиланд, июнь 2023 года AP Photo/Sakchai Lalit

Могут ли туристы по-прежнему курить марихуану в Таиланде?

Пока Таиланд ждет результатов изменений, магазины с марихуаной по-прежнему открыты по всему Бангкоку и за его пределами.

Однако уже сейчас действуют некоторые правила, ограничивающие употребление каннабиса. Курение или вейпинг в общественных местах запрещены. За причинение "неудобств обществу", в том числе из-за запаха марихуаны, может быть наложен штраф в размере 25 000 батов (650 евро).

Детали того, что именно является "неудобством", неясны и могут быть использованы полицией. Известно, что в Бангкоке полицейские шантажировали и вымогали деньги у туристов, оказавшихся по ту сторону закона.

Экстракты, содержащие более 0,2 процента тетрагидроканнабинола, по закону все еще считаются наркотиками, но некоторые магазины продают более сильные продукты независимо от этого, что может навлечь на покупателей неприятности - если только они не получили официального разрешения для медицинских целей.

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Туристов также предупреждают, что каннабис по-прежнему запрещен в соседних странах и его нельзя перевозить через границу. В Сингапуре, где действует одна из самых строгих в мире политик в отношении наркотиков, граждане могут быть арестованы за употребление наркотиков даже за пределами страны, как если бы они употребляли их дома.