Число карманных краж в лондонском метро возросло на 83%. Обкрадывают в основном туристов в популярных среди посетителей британской столицы местах.

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В лондонском метро воришки стали чаще шарить по карманам беспечных пассажиров, свидетельствуют новые статистические данные.

Согласно информации TfL, в период с апреля по сентябрь этого года преступность в лондонской "трубе" выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество краж выросло на 83%, а грабежей - на 107%. И это несмотря на то, что количество пассажиров сократилось на 11%!

"Мы знаем, что воры охотятся в оживленных местах, в том числе в общественном транспорте, и мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы бороться с ними", - сказал представитель TfL в интервью Euronews Travel.

Если в лондонских поездах воровство - не новость, то в крупных европейских городах, таких как Париж, Барселона или Милан, организованные банды карманников встречаются редко.

Но в связи с последним всплеском преступлений гостям столицы Великобритании следует быть в самом деле начеку.

Где и когда вы с наибольшей вероятностью можете стать жертвой карманников в лондонском метро?

Как и следовало ожидать, оживленные транспортные узлы и туристические центры являются основной мишенью для карманников.

Если вы прибываете на Eurostar в Кингс-Кросс-Сент-Панкрас, будьте осторожны при посадке в метро. В лондонской подземке 39% краж совершено на станциях, и на Кингс-Кросс воруют особенно часто.

Также были отмечены Лестер-сквер, расположенная в самом сердце театрального района Вест-Энд, и Оксфорд-Серкус - ворота на самую оживленную торговую улицу Европы.

Северная линия стала самым популярным маршрутом для краж в поездах - 676 преступлений, за ней следуют Юбилейная линия и Пикадилли.

Хотя ограбления происходят реже, их тоже больше на станциях (59%), чем в поездах. В восточной части Лондона, в торговом центре Стратфорд, было совершено 14 преступлений в период с апреля по сентябрь.

Будьте особенно бдительны, если вы приезжаете в Лондон на выходные, поскольку 55% краж в метро было совершено в период с пятницы по воскресенье. По возможности избегайте пикового времени поездок: 23% краж произошли в вечерний час пик (с 17 до 20 часов).

Busy London Tube stations like Oxford Circus are hotspots for pickpocketing. Canva

В лондонских автобусах безопаснее?

Хотя уровень преступности в лондонских автобусах не так высок, как в метро, вам все равно следует быть настороже.

В Вестминстере, где находятся Биг-Бен, здание Парламента и Букингемский дворец, зафиксирован самый высокий процент краж в автобусах (14%). За ним следует Саутварк (9%), где расположены рынок Боро, Осколок, Тауэрский мост и Тейт Модерн.

В тройку лидеров по числу ограблений в автобусах в период с апреля по сентябрь вошли Кройдон на юге Лондона, Харингей на севере Лондона и Вестминстер.

Треть лондонцев испытывает чувство тревоги в транспорте

В условиях растущего уровня преступности 32% лондонцев говорят, что за последние три месяца они испытывали чувство тревоги в общественном транспорте - особенно в метро и автобусах.

Поведение людей в нетрезвом виде было главной причиной беспокойства, особенно для женщин. Антисоциальное поведение молодежи и школьников чаще всего встречалось в автобусах.

Переполненность, угрожающее поведение и попрошайничество также вызывают беспокойство, согласно опросу клиентов, проведенному TfL.

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Подобные инциденты заставили 7% жителей Лондона временно отказаться от поездок в общественном транспорте.

Что делается для повышения безопасности?

Лондонский транспортный профсоюз RMT предупредил, что сокращение штата могло привести к росту преступности в метро.

"Увеличение числа правонарушений не удивляет работников метро, которые каждый день находятся на передовой в этой все более враждебной среде", - говорит генеральный секретарь RMT Мик Линч.

TfL заявляет, что направляет полицейские патрули в штатском и принимает другие меры по обеспечению порядка в многолюдных местах. Она также использует свою обширную сеть видеонаблюдения для поиска преступников.

Повсюду размещаются призывы к пассажирам беречь свои вещи и сообщать в полицию о любых подозрительных действиях.

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Вы можете сделать это в беседе с кем-то из сотрудников, отправив sms в Британскую транспортную полицию по номеру 61016 или через бесплатное приложение Railway Guardian.

Чтобы сообщить о происшествии в автобусной сети, зайдите на сайт www.met.police.uk или позвоните по телефону 101. В экстренных случаях или если подозреваемый все еще находится на месте происшествия, звоните в службу спасения по номеру 999.

Как обезопасить свои вещи во время путешествия

Помимо того, что нужно быть начеку, есть несколько способов обезопасить свои вещи во время путешествий.

Использование пояса для денег или сумки с надежной молнией может предотвратить доступ карманников к вашим ценностям. Кладите неценные вещи поверх ценных в сумке, а рюкзак носите спереди, а не за спиной, когда едете в метро.

Не берите с собой в поездку важные документы, крупные суммы наличных или дорогостоящие вещи, например ноутбук - их лучше оставить в гостиничном номере.

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Подготовьтесь к худшему: сделайте резервную копию файлов на телефоне, добавьте контакт ICE ("В случае чрезвычайной ситуации") на экран блокировки и включите функцию "найти мой телефон". Отсканируйте важные документы и отправьте их себе по электронной почте. Если вы путешествуете с чемоданом, устройство слежения, например AirTag, поможет вам проследить за ним, если он пропадет.

Оформление туристической страховки перед поездкой поможет легче пережить потерю ценных вещей и документов в случае их кражи.