Франция запрещает курение на пляжах, теперь за это грозит штраф

By Euronews Travel

Туристов во Франции теперь могут оштрафовать за курение на пляжах и в других общественных местах: в каких еще странах действуют строгие законы?

РЕКЛАМА

Франция объявила о запрете курения на пляжах в рамках широкой кампании по борьбе с курением.

К первой половине 2024 года в рамках четырехлетнего "плана против табака" будет также запрещено курить возле школ и в государственных лесах и зеленых зонах.

Во Франции уже существует 7 200 зон, свободных от табака, которые были определены местными советами. В их число входят лесные массивы на юге страны, подверженные высокому риску лесных пожаров.

Власти пока не раскрывают подробностей того, как будет обеспечиваться соблюдение запрета и будут ли выписываться штрафы нарушителям.

Мексика запрещает курение во всех общественных местах

Тем временем Мексика полностью запретила курение сигарет во всех общественных местах - в том числе в отелях и на пляжах.

Ранее запрет на курение распространялся только на общественный транспорт, бары, рабочие места и рестораны. С 15 января правительство расширило рамки запрета, включив в него все закрытые и открытые общественные места, такие как отели, курорты, пляжи, парки и все места, где могут собираться дети.

Единственное законное место для курения табака в Мексике - это частные дома или частные открытые пространства.

В стране действуют одни из самых строгих в мире антитабачных законов. Туристы, которые курят, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 долларов за курение в общественных местах. Тем, кто откажется подчиниться запрету, грозит до 36 часов тюремного заключения.

Также были ужесточены правила в отношении электронных сигарет и вейпов. Эти устройства нельзя импортировать, продавать или использовать в общественных местах в Мексике.

Где еще туристы должны следить за запретами на курение?

Мексика - не единственная страна со строгими законами о курении. В Ирландии, Греции, Венгрии и на Мальте уже действуют подобные ограничения.

В прошлом году Коста-Рика также запретила курение во всех общественных местах, включая бары, рестораны и автобусные остановки. Правило гласит: если вы подвергаете незнакомого человека пассивному курению, вам, вероятно, нельзя здесь курить.

Но даже если курение в общественных местах разрешено, во многих странах есть определенные места, где за курение можно получить штраф.

В некоторых странах курение запрещено, даже если оно разрешено в общественных местах Canva

В некоторых городах, например в Барселоне, запретили курить на пляжах, чтобы их не засоряли окурками. Более 100 из 3 514 пляжей страны ввели запрет с 1 июля прошлого года, включая Коста-дель-Соль и Балеарские острова.

Популярный французский горнолыжный курорт Ле-Же также запретил курение на всей своей общественной территории, чтобы окурки не загрязняли окружающую среду.

В каких странах действуют строгие законы в отношении электронных сигарет?

Тем, кто думает, что сможет обойти ограничения, избегая сигарет, нужно помнить о странах, где действуют строгие правила в отношении вейпов и электронных сигарет.

Вейпинг в общественных местах запрещен в Колумбии и Иране. В Турции запрещено покупать электронные сигареты. Владение электронной сигаретой в Сингапуре грозит штрафом в размере 2 000 долларов.

В Австралии для приобретения электронных сигарет, содержащих никотин, требуется рецепт - в случае поимки вам грозят огромные штрафы. В некоторых штатах за ввоз электронной жидкости с никотином даже назначают тюремные сроки.

А некоторые страны и вовсе запретили электронные сигареты и вейпы, в том числе Аргентина, Бразилия и Непал. Вейпинг запрещен в Катаре с 2014 года, и нарушение закона может обернуться для вас штрафом до 2 467 евро или тремя месяцами тюрьмы.

РЕКЛАМА

Туристам, использующим электронные сигареты в Таиланде, также грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 30 000 батов (836 евро).