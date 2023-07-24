Сингапур vs Афганистан: самые сильные и слабые паспорта в мире

Сингапур впервые за пять лет сместил Японию с первого места в рейтинге самых сильных паспортов мира. На последней строчке остается Афганистан.

Япония впервые за пять лет потеряла первое место в рейтинге самых сильных паспортов мира. Вместо неё верхнюю строчку в Henley Passport Index 2023 занял Сингапур.

Сингапурцы могут без визы поехать в 192 страны.

Япония опустилась на третье место, а на втором — расположились три европейских государства: Германия, Италия и Испания с безвизовым въездом в 190 стран.

По какому принципу Henley Passport Index ранжирует паспорта?

Henley Passport Index составляет рейтинг наиболее влиятельных паспортов мира и обновляется ежеквартально. Список основан на количестве стран, в которые владельцы паспортов могут въезжать без визы.

Для составления рейтинга из 199 паспортов мира компания Henley & Partners, предоставляющая консультации по вопросам гражданства и резидентства, использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Список составляется уже 18 лет.

Страны набирают по одному баллу за каждую страну, которую их граждане могут посетить без визы — в том числе получить визу по прибытии или электронное разрешение на въезд (ETA).

Баллы не начисляются в тех случаях, когда требуется виза или когда владелец паспорта должен получить утвержденную правительством электронную визу до вылета.

Какие страны имеют самые сильные паспорта?

На начало 2023 года Япония занимала первое место, так как её граждане имели право на безвизовый въезд в 193 страны.

Теперь этот показатель снизился до 189 стран, и на первом месте оказался Сингапур. За последние 10 лет его граждане получили безвизовый доступ еще в 25 государств, что позволило ему подняться на пять позиций вверх в рейтинге.

Десятка лидеров:

1. Сингапур - 192

2. Германия, Италия и Испания - 190

3. Япония, Австрия, Финляндия, Франция, Люксембург, Южная Корея и Швеция - 189

4. Дания, Ирландия, Нидерланды и Великобритания - 188

5. Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швейцария - 187

6. Австралия, Венгрия и Польша - 186

7. Канада и Греция - 185

8. Литва и США - 184

9. Латвия, Словакия и Словения - 183

10. Эстония и Исландия - 182

Великобритания впервые с 2017 года поднялась в рейтинге с шестого на четвертое место.

США же продолжили свое десятилетнее падение, опустившись еще на две позиции до восьмого места. За это время страна продемонстрировала наименьший рост своего балла среди всех государств, включенных в рейтинг.

В 2014 году Великобритания и США делили первое место.

Россия находится в рейтинге на 50-м месте, её граждане имеют право въезжать без визы в 115 стран.

Какие страны имеют самые слабые паспорта?

Самым слабым паспортом в мире остается паспорт Афганистана, который предоставляет безвизовый доступ всего в 27 стран — это на 165 меньше, чем у Сингапура.

За ним следуют Ирак (29 стран) и Сирия (30 стран).

Внизу рейтинга также находятся Пакистан (33 страны), Йемен и Сомали (35 стран), Палестина и Непал (38 стран), Северная Корея (39 стран), Бангладеш (40 стран), Ливия и Шри-Ланка (41 страна) и Косово (42 страна).

Свобода путешествий растет, но растет и неравенство

Рейтинг паспортов показывает, что с годами свобода путешествий в целом становится все более значительной.

Среднее число стран, в которые путешественники могут въезжать без виз, увеличилось почти вдвое: с 58 в 2006 году до 109 в 2023 году.

Обладатели паспортов только восьми стран мира могут сегодня посетить без визы меньше государств, чем десять лет назад.

С 2013 года ОАЭ получили безвизовый доступ еще к 107 направлениям, что позволило им подняться с 56-го на 12-е место в рейтинге.

Следующей по величине подъема стала Колумбия, поднявшаяся с 65-го на 37-е место.

Украина и Китай вошли в десятку стран, максимально улучшивших свои позиции в рейтинге за последние 10 лет.

Однако разрыв между наиболее сильными и слабыми паспортами увеличивается.

Какие страны имеют наиболее открытую визовую политику?

Новый рейтинг Henley Openness Index показывает, в каких странах визовая политика наиболее и наименее открыта.

В первую двадцатку вошли малые островные государства, африканские страны и Камбоджа.

Двенадцать стран предлагают безвизовый въезд или получение визы на границе для всех 198 других паспортов в мире. Это Бурунди, Гвинея-Бисау, Джибути, Коморские острова, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшельские острова, Тимор-Лешти и Тувалу.

Четыре страны, находящиеся в нижней части списка, не допускают безвизового въезда ни по одному паспорту. К ним относятся Афганистан, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея и Туркменистан.

За ними следуют Ливия, Бутан, Эритрея, Экваториальная Гвинея и Индия, каждая из которых предоставляет безвизовый доступ гражданам менее чем пяти других стран.

Открытость и доступ — это одно и то же?

Оба индекса показывают, что высокая открытость не всегда соответствует высокому уровню безвизового доступа в страны. Однако Сингапур и Южная Корея — страны с относительно высоким уровнем открытости — поднялись в индексе паспортов, в то время как США и Канада опустились вниз, поскольку их открытость не растет.

Владельцы американских паспортов имеют безвизовый въезд в 184 страны, в то время как граждане только 44 других стран имеют право на въезд в США без визы. Страны ЕС предоставляют безвизовые привилегии более чем в два раза большему числу государств, чем США.

Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония замыкают пятерку стран с наибольшим разрывом между свободой путешествий, которой они пользуются, и безвизовым доступом, который они предоставляют другим странам.

В число стран, наиболее открытых, но обладающих наименее мощными паспортами, входят Сомали, Шри-Ланка, Джибути, Бурунди и Непал.