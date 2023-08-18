Пожары охватили горный район, в котором расположен вулкан Тейде. Огонь распространяется очень быстро и может затронуть туристические зоны.

Сотни огнеборцев и военнослужащих самоотверженно ведут борьбу с лесными пожарами на острове Тенерифе, самом крупном в составе Канарских островов, который считается одним из туристических центров Испании.

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Возгарание началось в среду в горном районе на северо-востоке. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Рельеф местности затрудняет локализацию пожаров. Несмотря на все усилия, они продолжают охватывать всё новые и новые территории.

В настоящее время периметр пожара составляет 41 км, 7 600 человек эвакуированы или ограничены в передвижениях (власти предписали им оставаться в помещениях).

"Самое сложное возгорание"

"Это самый сложный пожар на Канарских островах за последние 40 лет", - заявил президент региона Фернандо Клавихо.

Глава службы спасения на Тенерифе Педро Мартинес сообщил, что огонь распространился на север и подбирается к долине, в которой расположено несколько кемпингов.

Около 250 огнеборцев при поддержке 17 самолётов и вертолетов (три из них - присланные с материковой части Испании), пытаются сдержать пламя.

Снимок со спутника НАСА: лесные пожары на Тенерифе, 17 августа 2023 года. NASA FIRMS

Где находятся очаги возгорания?

На данный момент периметр пожара составляет 41 км.

Возгорание началось в провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, а точнее - на территории муниципалитетов Арафо и Канделария. Это горный район, в центре которого находится знаменитый вулкан Тейде, самая высокая точка Испании и популярный туристический объект.

По последней информации, эвакуированы или ограничены в перемещениях 7 600 человек.

Районы, которых коснулась эвакуация:

Канделария

Эль-Росарио (эвакуированы 1 294 жителя)

Ла-Виктория

Санта-Урсула

Ла-Оротава (эвакуированы 1 525 жителей)

Лас-Росас

Ла-Ресбала

Камино-де-Ла-Гранха

Лос-Эрес

Ломо-Хуан-Льян

Вера-дель-Барранко

Эль-Пиналете

Гальван, Лас-Вигас и Лос-Рамос

Пино-Альто

Бабосерас Альтас

Камино-эль-Позо

Ломо-ла-Пьедра

Ла-Вика

Эль-Пируль

Жителям Ла-Эсперанса было рекомендовано оставаться в домах, так как есть риск надышаться едким дымом.

Все дороги, ведущие в районы, где прошла эвакуация и те, что ведут к вулкану Тейде, в настоящее время перекрыты.

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Угрожают ли пожары туристическим зонам?

По словам властей, горят сосновые леса, в условиях высоких температур, пламя распространяется очень быстро. Не исключено, что оно затронет туристические зоны, включая крупнейший город на острове и административный центр одноимённой провинции Санта-Крус-де-Тенерифе и также популярный у отдыхающих Пуэрто-де-ла-Крус.

"Пожар мощный и находится в сложном районе", - Фернандо Клавихо на пресс-конференции на Тенерифе.

"Все усилия направлены на то, чтобы не допустить распространения огня, чтобы он не затронул жилые районы, расположенные вблизи побережья".

Выполняются ли рейсы на Тенерифе?

На Тенерифе есть два аэропорта.

Южный аэропорт, также известный как аэропорт Рейна София, обслуживает большое количество международных рейсов. По состоянию на 17 августа, информации об отмене рейсов нет.

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Северный аэропорт Тенерифе, ранее известный как Лос-Родеос, обслуживает в основном внутренние рейсы. Они в четверг выполнялись по расписанию.

Пилот Стани Клайбан опубликовал фотографию, сделанную во время полёта над Тенерифе, с подписью: "Это и правда выглядит не очень хорошо".

Что советуют авиакомпании тем, кто летит на Тенерифе или вылетает с него?

Ни одна из крупных европейских авиакомпаний, таких как EasyJet, Ryanair, Jet2 и Wizz Air, пока не отменила ни одного рейса на Тенерифе или с Тенерифе.

British Airways Holidays выпустила заявление, в котором говорится, что она следит за развитием ситуации.

Авиаперевозчики просят пассажиров ещё до приезда в аэропорт проверять через приложения или веб-сайты последнюю информацию о своём рейсе.

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Согласно европейскому законодательству, в случае задержки или отмены рейса более чем на 3 часа пассажир имеет право на возврат денег, помощь и, в некоторых случаях, компенсацию.

Тем, кто хочет отменить поездку на Тенерифе

Вполне естественно испытывать беспокойство перед поездкой в место, где возникла чрезвычайная ситуация.

Однако пока правительство острова не предупреждало о возможном запрете поездок на Тенерифе. Это означает, что от авиакомпаний не требуется отменять рейсы, а туристические фирмы не обязаны возвращать деньги за билеты.

Если у вас есть заболевания, на которые может повлиять качество воздуха, стоит поинтересоваться у страховщиков, покроют ли они убытки, если вы всё же захотите отменить поездку.

Как оставаться в безопасности во время лесных пожаров

Этим летом в Европе произошло множество лесных пожаров. Сильная продолжительная жара, вызванная изменением климата, повышает риск возгораний. Шквалистые ветры также затрудняют их локализацию, как это произошло на прошлой неделе на острове Мауи на Гавайях.

Власти Канарских островов выпустили предупреждение о плохом качестве воздуха. Оно действует в отношении муниципалитетов Гимар, Арафо, Канделария и Эль-Росарио.

Некоторые категории населения в большей степени подвержены риску, например, люди с заболеваниями дыхательных путей, астмой, хроническим бронхитом, эмфиземой, а также дети, беременные женщины, пожилые люди и люди, занимающиеся интенсивной физической деятельностью.

Симптомы отравления дымом включают кашель, раздражение глаз, носа или горла, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение, усталость или дискомфорт в груди.

Если Вы находитесь в зоне задымления, власти Тенерифе дают следующие указания:

Оставайтесь в помещении.

Избегайте интенсивных и длительных физических нагрузок.

Закройте окна и двери, а если у вас есть кондиционер, переведите его в режим рециркуляции и убедитесь в чистоте фильтров.

Если вам всё же необходимо выйти на улицу, надевайте маску FFP2 и защитные очки.

И всегда следуйте указаниям в первую очередь официальных лиц и властей.