Экстремальная погода в ЕС: пожары на Канарах и ливни в Германии

Власти Канарских островов говорят о рекордно сильном возгорании на Тенерифе.

На Тенерифе бушует один из сильнейших лесных пожаров за всю историю острова - там уже выгорела площадь в 26 кв. км, и пламя не удается взять под контроль. Премьер-министр Канарских островов Фернандо Клавихо заявил о сложностях в работе по тушению.

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"Операции, которые проводились в течение прошлой ночи, были очень сложны. Пожалуй, это самый сложный пожар на Канарских островах, если не за всю историю, то, по крайней мере, за последние 40 лет", - отметил он.

В целях предосторожности около 4 тысяч человек из шести населенных пунктов на северо-востоке острова перемещены в безопасное место. Оставшихся предупредили о загрязнении воздуха, в ближайшее время им лучше не покидать дома. Сообщается, что в тушении огня заняты 350 пожарных и 17 спецсамолетов, мобилизованы солдаты.

От огня к ливням: в Германии тем временем прошли сильные дожди, и в среду вечером в аэропорту Франкфурта из-за подтопа пришлось отменить десятки рейсов. Вода достигла метрополитена, на видеозаписях видно, как она каскадом стекает по эскалаторам на платформы.

Штормовая погода вызвала наводнения и в других регионах, таких как Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия.