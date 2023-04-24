От Хогвартс-экспресса до альпийских приключений: путешествия на старых паровозах по Европе

Angela Symons & Katy Dartford

Когда речь заходит о возрождении железных дорог в Европе, то чаще всего вспоминают футуристические высокоскоростные поезда.

Однако чтобы по-настоящему ощутить романтику медленных и уютных путешествий, нужно отправиться в прошлое.

По всей Европе энтузиасты железнодорожного транспорта поддерживают на рельсах паровые поезда, предлагая ностальгические туры в былые дни.

Посмотрите на английские сельские пейзажи с Bluebell Railway

Поездка на старинном паровозе Bluebell Railway - это самое настоящее путешествие в прошлое.

В сопровождении вагоновожатых в старинной форме железнодорожников вы проедете 18 километров по живописной сельской местности Суссекса. Планируйте поездку на май, чтобы застать одноименные голубые колокольчики.

Вы остановитесь на четырех станциях - Шеффилд Парк, Хорстед Кейнс, Кингскот и Ист Гринстед - сохранившихся в разных исторических эпохах, включая викторианскую, 1930-е и 1950-е годы.

В течение всего года проводятся специальные мероприятия, бывают тематические поездки, в определенные дни курсируют поезда-рестораны, в которых предлагается все: от послеобеденного чая до ужинов с серебряным сервизом и вечеров настоящего эля.

Стандартные билеты на весь день стоят от 25 фунтов стерлингов (28 евро).

Прокатитесь по маршруту Гарри Поттера на паровозе "Якобит" в Шотландии

Поклонники Гарри Поттера обожают паровоз "Якобит", который использовался в качестве Хогвартс-экспресса, но его история гораздо длиннее и интереснее.

Стартуя у самой высокой горы Великобритании Бен-Невис, поезд идет по 135-километровому маршруту между Форт-Уильямом и Маллейгом.

Путешествуйте по Шотландскому нагорью, проезжая по пути мимо лесов, сонных деревень, побережья и - внимание! - по 21-арочному виадуку Гленфиннан, который вы видели в фильме про волшебника Поттера.

Поезд курсирует с апреля по октябрь, стоимость стандартного дневного билета начинается от 57 фунтов стерлингов (65 евро).

Ощутите роскошь на поезде Northern Belle

Названный "самым роскошным поездом Великобритании", Northern Belle имеет богатую королевскую историю.

Старейший из семи богато украшенных пульмановских вагонов в стиле 1930-х годов, названный "Дуарт", когда-то использовался королевой Елизаветой II.

Потягивайте шампанское, наслаждайтесь неторопливым поздним завтраком или изысканным ужином из нескольких блюд, проезжая через северный Уэльс, Англию и Шотландию.

Самая доступная поездка стоит от 295 фунтов стерлингов (335 евро).

Прокатитесь по альпийским лугам на паровой зубчатой железной дороге Ахензее в Австрии.

Старейший в Австрии паровоз, работающий на угле, с конца 1800-х годов перевозит пассажиров из Йенбаха через альпийские луга и леса к берегам озера Ахензее.

Маршрут протяженностью 6,8 км в австрийской земле Тироль поднимается на 440 метров и занимает около 50 минут. Когда доберетесь, можете пересесть на пароход, идущий от озера, чтобы продолжить путешествие.

Стоимость взрослого билета составляет 27 евро в одну сторону, или 36 евро туда и обратно.

Посмотрите на Альпы с линии Фурка

Полюбуйтесь швейцарскими Альпами и ледником Рона с исторической железной дороги Фурка (Damfbahn Furka-Bergstrecke, DFB).

Протянувшись почти на 18 километров между деревнями Реальп в кантоне Ури и Обервальд в Вале, она проходит через дикие ущелья и поднимается в горы на высоту более 2 000 метров над уровнем моря.

Обратите внимание на специальные поездки с бранчем и раклетом, чтобы перекусить по пути.

Линия открыта с июня по сентябрь, стоимость проезда на паровозе составляет 75 CHP (76,50 евро).

Полюбуйтесь Провансом из старого французского паровоза

13-километровая поездка между Андузом и Сен-Жан-дю-Гаром в открытых вагонах - это уникальный способ насладиться сельской местностью Прованса.

Севеннский паровоз везет пассажиров по виадукам над рекой Гардон, останавливаясь в 2 км перед Андузом, чтобы пассажиры смогли осмотреть ботанические сады.

Ежегодно курсируют отдельные поезда для проведения специальных мероприятий, начиная от поездки на сбор винограда в сентябре и заканчивая ночным фейерверком в День взятия Бастилии.

Проезд стоит 16,50 евро для взрослых.

Взгляните на поля тюльпанов из голландского паровоза

Совершите поездку по сельской местности с тюльпановыми полями на паровозе от железнодорожного музея Хоорна до городка Медемблик.

Из Медемблика вы можете продолжить путешествие на катере по озеру, а затем вернуться на современном поезде в Хоорн. Это путешествие называют "исторический треугольник".

Стоимость поездки по железной дороге и на катере составляет 25,95 евро, а только на поезде - 15,50 евро.

Убежать из Лондона на паровом экспрессе Sunset

Бесконечные забастовки лондонских железнодорожников делают посещение столицы Великобритании довольно напряженным занятием, но компания Steam Dreams предлагает гораздо более спокойный способ путешествия.

Помимо однодневных поездок по Великобритании, летом компания организует путешествия на экспрессе Sunset. Отправляйтесь в вечерний тур из Лондона по живописным холмам Суррея, наслаждаясь ужином из трех блюд, наблюдая за заходом солнца.

Поездка туда и обратно с вокзала Виктория занимает 3,5 часа и стоит от £69 (€78).

Средь лесов и средневековых деревень на железной дороге Гарц

Сказочные деревни, мифические места встречи ведьм и лесистые вершины гор Гарц в Германии вы можете исследовать во время путешествия по железной дороге Гарц.

По 138-километровой линии с 48 станциями курсируют 25 паровозов, самый старый из которых датируется 1897 годом. В отличие от других поездов из этого списка, тут обслуживают как местных жителей, так и туристов.

Самым популярным маршрутом является линия Брокен, по которой можно подняться на самую высокую вершину гор, часто окутанную туманом.

Трехдневный абонемент стоит 99 евро.