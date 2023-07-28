Маврикий вместо Мальорки? Туристы меняют привычки и маршруты

Скажется ли волна жары, накрывшая Европу, на туристическом секторе? Останется ли Средиземноморье одним из самых популярных направлений у путешественников? В интервью Euronews эксперты дают ответы на эти и другие вопросы.

+48 - до такой рекордной отметки поднялся столбик термометра в Сардинии несколько дней назад. В Испании воздух прогрелся до 47 градусов, в Греции - до 40. Жара в Европу пришла в самый разгар летних каникул и отпусков и не думает идти на спад. Это может сказаться на планах туристов, которые ежегодно миллионами приезжают в Средиземноморский регион.

Испания, Италия и Греция входят в число стран ЕС, экономика которых особенно сильно ориентирована на туристический сектор. Доходы от него вносят существенный вклад в ВВП Европы.

Учитывая прогнозы учёных о том, что такая аномальная погода теперь будет наблюдаться всё чаще, в перспективе, это может повлечь за собой серьёзные экономические проблемы.

Это предположение - не просто опасение, оно подкреплено фактами и цифрами, которые приводит Еврокомиссия.

Исследование Комиссии ЕС по туризму было проведено под руководством аналитика Давида Гарсиа Леона. Он выявил чёткую закономерность изменения туристического спроса в Европе: северные регионы выигрывают от таких нежелательных последствий изменения климата, а южные - сталкиваются со значительным снижением турпотока.

"Не спад, а изменения"

Жан-Пьер Мас, президент французской ассоциации турагентств "Entreprises de Voyage", с этим не согласен:

"Резкого спада турпотока не будет. Однако постепенных изменений стоит ожидать. Французы, которые сильно страдают от жары этим летом, попытаются найти места, где чуть менее жарко. То есть устремятся меньше на юг, но больше к северу. Это может быть северная часть самой Франции, Европы или направления, где в июле-августе погода не такая жаркая".

Согласно подсчётам Всемирной туристской организации (UNWTO), Европа - по-прежнему самый посещаемый регион мира. В 2020 году она обеспечила 41% всех мировых поступлений от туризма, на неё приходится 51% всех международных прибытий, что эквивалентно 582 млн. туристов.

Отдыхающие в Риме пытаются охладиться у входа в Колизей, 18 июля 2023 года Gregorio Borgia/AP

Резкого перехода с юга на север не произошло

Тем не менее, интерес многих отдыхающих смещается с юга Европы на север. Происходит это очень медленно, но заметно, отметил в интервью Euronews Жан-Пьер Мас:

"Этим летом французы выбирают такие направления, как, во-первых, Греция, во-вторых, Испания и в-третьих, Тунис, то есть три самые горячие страны, а также Антильские острова. Да, увеличилось число посетителей, например, Скандинавии, выросло число франкоязычных туристов в О-де-Франс, северных регионах Франции, в Эльзасе. Но нельзя сказать, что произошло перемещение с юга на север. Это движение будет происходить постепенно, не сразу, не будет резких перемен.

Туристическим компаниям и операторам таких стран, как Испания, Греция, Тунис придётся адаптироваться к тому, что турпоток будет меньше в июле и августе, но определённо больше в июне и сентябре".

"Относительно хорошее лето для Испании, Греции и Италии"

Но есть ещё одна очень простая причина, по которой эксперты настроены оптимистично. Она связана с привычками отдыхающих, которые часто бронируют свои поездки за несколько месяцев вперёд.

Оливье Понти из консалтинговой компании Forward Keys пояснил:

"Я думаю, что ситуация вполне обнадёживающая для таких направлений, как Испания, Греция и Италия, где, несмотря ни на что, должно быть относительно хорошее лето. Почему? Потому что бронирования на летний сезон были сделаны в первой половине года. Поэтому текущие события повлияют в основном на бронирования в последнюю минуту, а они составляют меньшую часть всех бронирований. Конечно, в местах, которые пострадали больше всего, например, на Родосе или Сицилии, ситуация будет сложнее. Там отмечают массовую отмену бронирований, поскольку, ввиду обстоятельств, провести в этих местах приятный летний отпуск не представляется возможным".

Важный экономический фактор: отдыхающие из-за рубежа

Как ни странно, по данным Еврокомиссии, европейский туристический рынок находится на подъёме. В этом году количество прибытий путешественников на континент уже достигло 95% от показателей 2019 года, говорится в отчёте.

Высокий спрос на турпоездки в ЕС сохранился, несмотря стабильно высокую инфляцию и рост стоимости путёвок. Этому способствуют гости из США, которые пользуются выгодным курсом обмена валют. Статданные, обнародованные ЕК по туризму, показывают, что особенно большой прирост отдыхающих из США наблюдается в Португалии (+79%), Турции (+78%) и Черногории (+43%).

Отдыхающие на пляже Оэйраш близ Лиссабона, 19 июля 2023 года Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В целом, положительная тенденция касается стран, которые, как считается, предлагают хорошее соотношение цены и качества. Согласно оценке ЕК по туризму, этой репутацией пользуются, в частности, четыре страны: Сербия (рост на 27% в текущем году), Болгария (+21%), Черногория (+12%) и Турция (+9%).