Сильный дождь вызвал хаос в аэропорту Франкфурта

Пассажиров просят приезжать в аэропорт Франкфурта за 2,5 часа до вылета после того, как сильный дождь затопил взлетно-посадочные полосы

Пассажиров призывают пораньше прибывать в аэропорт немецкого Франкфурта-на-Майне после того, как экстремальные погодные условия привели к ночному хаосу.

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В среду вечером сильный дождь залил взлетно-посадочные полосы из-за чего пассажиры застряли в самолетах, не имея возможности высадиться.

На два часа была приостановлена работа наземных служб. К 23.00 около 70 рейсов были отменены, а 23 рейса, направлявшиеся во Франкфурт, - перенаправлены в другие аэропорты.

Что привело к сбоям в работе аэропорта Франкфурта?

Проливные дожди в некоторых районах Германии вызвали наводнения и привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Франкфурта, самом загруженном в стране и являющемся крупным европейским узлом.

По данным дирекции аэропорта, в среду вечером на асфальте скопилось большое количество воды, и наземное обслуживание было приостановлено более чем на два часа.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как самолеты стоят в воде, а в небе сверкают молнии.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023

В среду Немецкая метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильных грозах для федеральной земли Гессен, в которую входит Франкфурт.

Ливневые дожди в некоторых юго-западных и центральных районах Германии привели к затоплению подвалов и улиц. В Гельзенкирхене (западная часть Рурской области) пожарная служба сообщила, что несколько подземных переходов на шоссе оказались под водой.

В четверг в Гессене ожидалось продолжение дождя. Метеорологи предупреждали, что местами выпадет до 40 литров осадков на квадратный метр за короткий промежуток времени.

Как рано следует прибыть в аэропорт Франкфурта?

Аэропорт Франкфурта остается открытым, и негативные последствия непогоды в основном уже преодолены. Тем не менее, в связи с продолжающимися перебоями в работе и большим скоплением людей немецкий аэропорт просит пассажиров прибывать не позднее, чем за 2,5 часа до вылета.

"В связи с экстремальными погодными условиями прошлой ночи сегодня в течение дня будут вноситься изменения в расписание полетов", - говорится в сообщении аэропорта Франкфурта на Facebook, опубликованном в четверг утром (17 августа).

Аэропорт также призвал пассажиров связаться со своей авиакомпанией и уточнить время вылета, прежде чем отправляться в аэропорт.