На Аляске рекордные снегопады и холода

By Euronews

Рекордные холода и снегопады обрушились на Аляску - в Анкоридже температура на 20-30 градусов ниже январской нормы

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Это слишком даже для Аляски: после похолодания и обильных снегопадов самый северный американский штат установил несколько новых рекордов.

В столице Джуно зафиксирован самый снежный январь за всю историю наблюдений: более 78 дюймов (198 см - с учетом общего количества за весь сезон).

В Анкоридже в среду выпало 37 дюймов (94 см), что соответствует рекорду, установленному в 1959 году ("нормальный" средний показатель для этого сезона составляет 28 дюймов).

В последние дни поступило несколько сообщений об обрушившихся под тяжестью снега крышах.

В Анкоридже также наблюдается самая холодная зима за последние несколько лет: температура на 20-30 градусов ниже нормы (январская "норма" для прибрежного и крупнейшего города штата - около нуля).

Поэтому городские власти организовали приюты для экстренных случаев и пункты обогрева.

Холода и снегопады продолжат испытывать Аляску и в выходные.