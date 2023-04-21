Круизные суда: эрозия, загрязнение воздуха и толпы туристов подталкивают города к запретам

Примерно 4,8 миллиона человек каждый год отправляются в круиз.

До пандемии это число было еще выше и составляло около 30 миллионов пассажиров.

Но по мере того, как круизная индустрия восстанавливается после разрушительных последствий COVID-19, многие порты, где эти суда бросают якорь, пересматривают свое отношение к ним. Некоторые даже надеются полностью запретить их, ссылаясь на экологические, социальные и экономические проблемы.

Что же происходит в круизной индустрии и почему некоторые порты прощаются с этими гигантскими плавучими отелями?

Европейские города ограничивают количество круизных пассажиров для борьбы с чрезмерным туризмом

Во время пандемии европейские города, борющиеся с чрезмерным туризмом, испытали на себе, какой может быть жизнь без круизов. В некоторых из них это вызвало попытки запретить или ограничить количество судов, заходящих в эти порты.

В 2021 году Венеция запретила большим круизным судам бросать якорь в своем историческом центре. ЮНЕСКО пригрозила внести город в список находящихся под угрозой исчезновения, если круизные суда не будут запрещены.

Эксперты утверждают, что большие суда вызывают загрязнение окружающей среды и разрушают фундамент города, который и так регулярно страдает от наводнений. Запрет означает, что крупные круизные и контейнерные суда больше не смогут заходить в канал Джудекка в Венеции, который ведет к знаменитой площади Святого Марка.

Попытки остановить крупные суда предпринимались и раньше, однако прежние правила были отменены. Давление усилилось, когда в 2019 году круизный лайнер врезался в гавань Венеции, в результате чего пострадали пять человек.

Так что к моменту введения запрета в 2021 году даже круизные компании выступили за введение запрета. После того как об этом было объявлено, Международная ассоциация круизных линий (CLIA) заявила, что она "поддерживала новый подход в течение многих лет", назвав его "важным шагом вперед".

Круизный лайнер у площади Святого Марка в Венеции Luca Bruno/Copyright 2019 The AP

Другие страны могут вскоре последовать этому примеру: Ада Колау, мэр Барселоны, недавно заявила, что ограничит количество круизных туристов в городе, если будет переизбрана в мае. Новые меры могут вдвое сократить число высаживающихся на берег людей, которое в пик сезона может достигать 200 000 человек в месяц.

"Сорок процентов круизных судов останавливаются на четыре часа. Они не дают городу экономической отдачи, при этом тысячи людей высаживаются, создают большие проблемы с мобильностью и затем уезжают. Это индустрия, которую мы должны ограничить", - сказала она в интервью газете The Times в феврале.

Загрязнение окружающей среды также вызывает обеспокоенность в Барселоне, которая заняла первое место среди круизных портов по загрязнению воздуха в Европе по результатам исследования, проведенного в прошлом году компанией Transport & Environment.

Мэр Марселя, крупнейшего круизного порта Франции, также выступил против индустрии, заявив, что она "душит" город загрязнением воздуха. Амстердам, Санторини и Дубровник также ужесточили ограничения для круизных компаний.

Пандемия изменила отношение к круизным судам

Однако это явление не ограничивается Европой. Порты по всему миру решают, что они не хотят возврата к прежнему состоянию.

В заливе Монтерей в Калифорнии практически не было судов с начала пандемии COVID-19. Некоторые операторы планировали сюда вернуться, но в феврале город послал четкий сигнал круизным линиям, что не хочет их возвращения.

У городского совета нет полномочий запретить круизные суда. Вместо этого Монтерей отменил услуги по высадке пассажиров, что означает, что круизным операторам придется самим нанимать персонал для оформления пассажиров на городском причале.

"Я надеюсь, что этот шаг послужит сигналом для круизных судов, что они больше не приветствуются нашим городом", - написал в отчете совету городской менеджер Монтерея Ханс Услар.

Что беспокоит городские власти? Они говорят, что хотят избежать "случайного сброса воды в нетронутый залив Монтерей". Городской совет надеется защитить прибрежную среду района - один из участков Национального морского заповедника Монтерей-Бей площадью более 9 000 кв. км.

Круизный лайнер Andrew Matthews/PA via AP

В ноябре Бар-Харбор в американском штате Мэн также решил ввести жесткие ограничения на количество туристов, которые могут высаживаться с судов.

Начиная с 2024 года здесь будет разрешено сходить на берег только 1 000 пассажиров и членов экипажа в день. Среднее количество людей на круизном лайнере сейчас составляет около 3 000 человек, что означает, что это станет серьезным ударом для операторов, желающих причалить.

Ограничения были введены после того, как местные жители подали петицию с просьбой ограничить количество туристов, заявив, что они "перегружены" круизным движением. В этом нет ничего удивительного: проведенный в 2021 году опрос показал, что большинство жителей Бар-Харбора недовольны этими огромными судами.

Более 50 процентов респондентов заявили, что круизный туризм имеет для Бар-Харбора скорее негативные, чем позитивные последствия. Качество жизни, по мнению респондентов, снизилось на 53 процента из-за этой индустрии.

Приносят ли круизные суда деньги туда, где они причаливают?

Одним из главных аргументов сторонников сохранения круизных судов является их вклад в местную экономику. Но действительно ли гости этих гигантских судов тратят деньги в городах, к которым они причаливают?

Несколько исследований показали, что пассажиры, сошедшие с кораблей, не вносят столь большого вклада в местную экономику, как можно было бы подумать. Поскольку все продукты питания, напитки и сувениры, которые они только могут пожелать, доступны на борту, деньги остаются в море.

Это неудивительно, когда узнаешь, что на самом большом в мире круизном лайнере "Чудо морей" есть 20 ресторанов, театр на 1400 мест и магазины, где продается все - от изысканных часов до предметов высокой моды. В зависимости от выбранного пакета услуг, еда и напитки часто включены в стоимость, а покупки не облагаются налогами и пошлинами.

Исследование, проведенное в норвежском Бергене, популярном благодаря экскурсиям по фьордам, показало, что до 40 процентов людей никогда не покидали лайнер. А те, кто все же сошел на берег, в среднем тратили менее 23 евро.

Берген AP Photo/Christof Stache

Более подробное исследование, проведенное норвежским городом в 2013 году, показало, что продолжительность пребывания в порту, вероятно, является одним из самых больших факторов, влияющих на то, сколько тратят пассажиры. В среднем, она составляет около 8 часов, но может сильно варьироваться в зависимости от маршрута судна. В некоторых, например, в Барселоне, это может быть всего 4 часа.

И расходы остаются низкими даже тогда, когда пассажирам предоставляется больше возможностей потратить деньги.

Круизная индустрия утверждает, что средний вклад пассажира в местную экономику гораздо выше, чем оценка Бергена - около 100 долларов (91 евро) в день.

Одним из способов преодоления разрыва может стать повышение налога на пассажиров, взимаемого в портах, который в настоящее время составляет от 4 до 14 евро на человека.

Круизная индустрия заявляет, что предпринимает шаги по улучшению экологического и социального воздействия.

По данным CLIA, круизные линии одними из первых в морском секторе взяли на себя обязательство сократить выбросы углекислого газа на 40 процентов к 2030 году. Некоторые из них даже подписали соглашение о достижении чистого нуля к 2050 году.

Достаточно ли будет этих масштабных целей, чтобы успокоить недовольных местных жителей в портовых городах, покажет время.