Дубровник, Кашкайш, Сицилия: где в Европе горят леса?

Лесные пожары охватили многие популярные у туристов районы на побережье Средиземного моря. Какие именно?

В условиях сильной жары по всей Южной Европе бушуют лесные пожары. Продолжительная засуха и температура выше 40°C создают благоприятные условия для распространения огня.

Пожары вспыхнули в нескольких районах, популярных среди туристов. Курорты и гостиницы эвакуированы, а рейсы по многим направлениям отменены.

Ниже — список регионов, пострадавших от лесных пожаров, где путешественникам следует соблюдать осторожность.

Греция

Пожары на нескольких греческих островах привели к массовой эвакуации. На острове Родос пламя охватило от 10 до 20% территории.

Около 20 тыс. человек, включая туристов, были эвакуированы, поскольку пожары охватили приморские деревни Киотари, Геннади, Пефки, Линдос, Лардос и Калатос.

На острове Корфу примерно 2 500 человек было предоставлено убежище. Пожары бушуют также на острове Эвия, а на Крите объявлена повышенная тревога.

К западу от столицы Греции Афин уже несколько дней полыхают пожары, в результате которых повреждены сотни домов.

Сильные порывы ветра раздувают пламя, которое уже достигло окраин города.

Италия

Лесные пожары бушуют в нескольких районах острова Сицилия. Сильно пострадала столица Палермо.

Аэропорт города возобновил работу после кратковременного закрытия в начале недели, однако работа общественного транспорта, в том числе автобусов и поездов, по-прежнему нарушена.

В Катании, Трапани, Сиракузах и Мессине также бушуют пожары, что привело к эвакуации населения.

Качество воздуха в пострадавших районах оставляет желать лучшего, в некоторых населенных пунктах нарушено электро- и водоснабжение.

В регионе Калабрия на материке лесные пожары распространились в нескольких районах, в том числе в Реджо-Калабрии, Кротоне и Катандзаро.

Многие дороги в регионе закрыты.

Лесные пожары бушуют на острове Сицилия Alberto Lo Bianco AP Photo

В соседней Апулии более 2 тыс. туристов были эвакуированы из приморского города Вьесте, так как рядом бушевали пожары.

На юге, в Саленто, около сотни человек были вынуждены покинуть город, так как огонь подобрался к пляжу Сан-Катальдо в Лечче.

Хорватия

Во вторник вечером появились сообщения о пожаре в нескольких километрах к югу от популярного туристического города Дубровник.

Сильный ветер и резкое повышение температуры привели к быстрому распространению лесных пожаров.

Самолеты, сбрасывающие воду, и пожарные борются с огнем, который, по их словам, находится под контролем, но может вспыхнуть снова, если усилится ветер.

Испания

Во вторник на острове Гран-Канария в Атлантическом океане вспыхнул пожар. Несколько сотен жителей были вынуждены спасаться бегством, а три дороги были закрыты.

Очаг пламени находится в районе Кальдера-де-Лос-Мартелес и в настоящее время не затрагивает пляжи и морские курорты острова.

Материковая Испания в настоящее время не затронута лесными пожарами.

Португалия

Более 500 пожарных борются с огнем в районе столицы Португалии Лиссабона. В результате пожара 90 человек были вынуждены покинуть свои дома, а 800 голов сельскохозяйственных животных были эвакуированы.

Пламя охватило южный прибрежный город Кашкайш. В среду огонь был взят под контроль, но пожарные не теряют бдительности, поскольку сильный ветер может привести к его повторному возгоранию.

Есть опасения, что пожар может распространиться и на близлежащий природный парк Синтра-Кашкайш.