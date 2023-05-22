От охранника поезда до гендиректора: голландец, создавший European Sleeper

Euronews Travel познакомился с соучредителем компании European Sleeper Элмером ван Бюреном, который рассказал о трудностях и триумфах, связанных с созданием его нового проекта ночных поездов

"Я мечтал о собственной железнодорожной компании более 20 лет", - говорит Элмер ван Бюрен.

Наконец, мечта голландского предпринимателя осуществилась. На следующей неделе компания ночных поездов, соучредителем которой он стал в 2021 году, - European Sleeper - выйдет на рельсы.

Используя зарождающийся в Европе ренессанс поездов, Элмер и его деловой партнер Крис Энгельсман увидели возможность и ухватились за нее: "Я решил, что если я хочу, чтобы это произошло, то это должно произойти сейчас, потому что ночные поезда находятся в центре всеобщего внимания".

Euronews Travel побеседовал с Элмером в преддверии запуска 25 мая поезда со спальными местами Берлин-Амстердам-Брюссель.

Какие трудности пришлось преодолеть компании European Sleeper?

Даже имея 16-летний опыт работы в железнодорожной отрасли, создание компании ночных поездов с нуля было нелегким делом.

"Создание международной железнодорожной службы - очень трудная и сложная задача", - говорит Элмер, который когда-то работал охранником поезда на голландских железных дорогах. Впоследствии он занимался управлением железнодорожными проектами, управлением движением и консалтингом.

Трансграничные расписания

В частности, очень сложная задача - трансграничная координация. В каждой стране существуют различные организации, отвечающие за составление расписания, объясняет он.

Работы на путях также не координируются, а поскольку они обычно назначаются на ночное время, то часто вносят путаницу в расписание.

"Мы стараемся быть действительно прозрачными и держать всех в курсе происходящих изменений", - говорит Элмер.

Поезда занимают много места на стоянке

Наряду с вопросами составления расписания, операторы должны решать, где парковать, обслуживать и чистить поезда, когда они не используются в течение дня.

"Если мы хотим привлечь больше людей к поездке на поезде, а не на самолете или автомобиле, необходима четкая стратегия, - говорит Элмер. - Это означает, что нам нужно поставить на рельсы значительно больше поездов, но это также означает, что нам нужно значительно больше места для их обслуживания".

Он говорит, что необходимо больше инвестиций в обслуживающую инфраструктуру: "И ответственность за это лежит на государствах-членах ЕС".

Дорогостоящие вагоны

Еще одной проблемой является получение достаточного количества вагонов для запуска новых услуг. В настоящее время компания обновляет подвижной состав, чтобы сохранить темпы развития.

Откуда деньги?

Финансирование не всегда было легким.

"Мы начинающая компания, так что у нас нет многолетнего опыта эксплуатации поездов, - говорит Элмер. - Поэтому с точки зрения финансистов это очень рискованно".

Получить долгосрочные инвестиции еще сложнее. Операторы поездов должны ежегодно подавать заявки на пропускную способность путей. "Это значит, что вы не можете доказать, что сможете производить свой продукт в течение следующих 10 лет", - объясняет Элмер, который обратился к краудфандингу для финансирования.

В мае 2021 года компания European Sleeper привлекла 500 000 евро в качестве начального капитала, продав акции более чем 350 мелким инвесторам. В ходе нового раунда весной 2022 года компания продала акции на сумму 2 000 000 евро 1400 новым инвесторам.

Теперь Элмер рассчитывает на помощь ЕС в устранении препятствий на пути между странами-членами: "Если бы у нас было рамочное соглашение между странами, которое гарантировало бы, что мы получим мощности на следующие 10 лет, это бы значительно снизило риск инвестиций и привлекло бы финансистов".

Нормативная база ЕС уже создана для поддержки этого, добавляет Элмер, "но нам нужны государства-члены и управляющие инфраструктурой, чтобы это произошло".

Чем European Sleeper отличается от других?

European Sleeper стал одним из немногих операторов, предоставляющим ночные поезда в Европе.

Лидирует австрийская компания Nightjet, за ней следует шведская Snälltåget. Французская компания Midnight Trains также выйдет на линию в 2025 году.

"Конечно, мы конкуренты по определению, - говорит Элмер, - но мы также работаем вместе, потому что перед нами стоят одни и те же задачи. Мы также знаем, что никто из нас не может обслуживать весь континент в одиночку. Так что, по сути, я бы сказал, что мы - дружественные конкуренты".

В чем European Sleeper планирует отличиться, так это в обслуживании клиентов и процессе бронирования.

Компания надеется сделать продажу билетов доступной через как можно большее количество каналов продаж - сложность бронирования поездов по сравнению с авиаперелетами является одним из самых больших барьеров для путешественников.

"В настоящее время мы работаем над Interrail, - говорит Элмер. - Мы думаем, что он будет доступен очень скоро".

Компания также упорно работает над тем, чтобы сделать свою платформу бронирования интуитивно понятной и ориентированной на клиента.

"Я думаю, что у нас есть некоторое преимущество в том, что мы создаем все с нуля, а значит, у нас больше шансов сделать все правильно с самого начала", - говорит Элмер.

В спальных вагонах European Sleeper есть умывальник European Sleeper

Что вас ждет в путешествии на European Sleeper?

European Sleeper предлагает три класса услуг. Спальные вагоны являются самыми комфортабельными и стоят от 129 евро на человека за поездку из Берлина в Брюссель. В эту стоимость входит завтрак непосредственно перед прибытием в пункт назначения. В них есть купе с кроватями, рассчитанные максимум на трех человек, а также умывальник и гостиная зона.

Небольшие группы и семьи могут забронировать купе (от 89 евро на человека, включая завтрак) на 4 или 6 человек. Бюджетные путешественники могут выбрать сидячий вариант (от €59) в купе на 6 человек.

Хотя питание на первых порах будет ограниченным, завтрак будет предоставляться пассажирам купе и спальных мест. Также будут доступны некоторые напитки и закуски.

"Мы думаем о внедрении вагона-ресторана в относительно недалеком будущем, но с самого начала его не будет", - говорит Элмер.

Первоначально поезда будут курсировать из Брюсселя в Берлин три раза в неделю по вечерам в понедельник, среду и пятницу, а в обратном направлении - во вторник, четверг и воскресенье.

Кто будет путешествовать на European Sleeper?

Хотя ночные поезда, как правило, дороже бюджетных рейсов, они медленно, но верно становятся все более доступными.

Совмещение путешествия с ночевкой - это не только разумный способ экономии времени, но и экономия на стоимости проживания.

"Я думаю, что люди, которые ездят на ночном поезде, - это умные путешественники, которые понимают, что ночь можно использовать для путешествия, - говорит Элмер. - Поскольку вы спите, вы не замечаете расстояния, которое преодолеваете в это время".

По этой причине он считает, что этот вид транспорта может быть полезен как для деловых путешественников, так и для туристов всех возрастов: "Очевидно, что чем больше уединения и комфорта вы хотите, тем выше будет цена билета".

Бюджетные путешественники могут выбрать сидячий класс, чтобы сэкономить деньги.

"Если сравнивать с гостиницей плюс билет на поезд, то я думаю, что у ночного поезда очень конкурентоспособная цена, - говорит Элмер. - Если вы сидите в автобусе, конечно, это дешевле, но вы не получите таких впечатлений".

Через год маршрут планируют продлить до Праги European Sleeper

Что в перспективе?

European Sleeper планирует продлить маршрут Брюссель-Берлин до Праги весной 2024 года.

Компания уже работает над другим проектом, соединяющим Амстердам, Брюссель и Барселону. Его запуск запланирован на весну 2025 года, и он также будет обслуживать север и юг Франции.

"Это будет маршрут, который можно будет использовать из Нидерландов, Бельгии и Великобритании для поездок в Прованс, на Лазурный берег и в Барселону", - говорит Элмер.

Эта услуга была выбрана Европейской комиссией в качестве одного из 10 пилотных проектов, направленных на улучшение поездок на поездах и сокращение выбросов в атмосферу по всей Европе, что помогло компании получить "своего рода официальную печать", - говорит Элмер.

European Sleeper запускает свой первый в истории сервис из Берлина в Брюссель через Амстердам в четверг 25 мая 2023 года. А в будущем компания планирует каждый год вводить новый железнодорожный маршрут.