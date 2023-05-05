Этот сицилийский городок заплатит вам 5 тысяч евро за переезд. Рассказываем, как подать заявку

Петралия Сопрана, расположенная на высоком хребте, признана одним из самых красивых местечек Италии.

Сицилия - самый большой остров Италии, сюда едут за "красивой жизнью": солнечными днями на морском побережье и вкусной едой. Теперь еще один маленький городок делает мечту о жизни там реальностью.

Петралия Сопрана, расположенная к юго-востоку от административного центра острова города Палермо, предлагает денежные выплаты для новых жителей.

Власти города надеются, что эта программа поможет увеличить численность населения и "оживить" необитаемые дома.

В 2019 году Петралия Сопрана была признана самым красивым борго Италии. Но если вы хотите поселиться там, нужно быстро подавать заявку.

Сицилийский городок заплатит новым жителям по 5 000 евро

Петралия Сопрана заманивает новых жителей выплатами в размере €5 000. На эту сумму могут рассчитывать как отдельные лица, так и семьи, решившие переехать сюда на постоянное место жительства.

Чтобы иметь право на получение гранта, соискатели должны приобрести - и при необходимости восстановить - недвижимость в муниципалитете.

Цель программы - остановить отток населения, длящийся десятилетиями. Сейчас в городе проживает 2 992 человека, более 50 домов стоят пустыми.

Заявки должны быть поданы до 10 мая 2023 года. Если предложение вас заинтересовало, обращайтесь в городской совет.

Центр городка Canva

Живите с видом на Этну

Петралия Сопрана расположена на высоком хребте и включена в список самых красивых местечек Италии.

С узких улочек, петляющих мимо средневековых каменных зданий, открывается вид на долину и самый высокий в Европе действующий стратовулкан Этна.

На одном из скалистых выступов возвышается монументальная каменная церковь.

На главной площади выстроились изящные ренессансные аркады собора, который в X веке, скорее всего, был мечетью, поскольку в этой местности жили арабы. На колокольне до сих пор можно увидеть византийско-арабские украшения.

Впечатляющие примеры арабо-нормандского стиля архитектуры, получившего статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть в соседнем Палермо.

Жизнь в Петралия Сопрана в основном течет спокойно, но местные праздники, таких как дни святых, карнавалы, а также фестивали еды, проховодятся с большим размахом.

Одна из продовольственных ярмарок посвящена чечевице, из которой готовят традиционный суп с ароматом дикого фенхеля и цикория.