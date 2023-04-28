Первомайские забастовки во Франции: авиакомпании отменят рейсы из-за стачки авиадиспетчеров?

Генеральная дирекция гражданской авиации Франции обратилась к авиакомпаниям с предложением отменить часть рейсов в связи с забастовкой авиадиспетчеров. Это может сказаться и на вашей поездке, даже если ваш самолет всего лишь должен пролететь над французской территорией.

Авиационные власти Франции предупреждают пассажиров о предстоящих проблемах с полетами, так как французские авиадиспетчеры планируют провести забастовку 1 мая.

Генеральная дирекция гражданской авиации сообщает, что забастовка, скорее всего, затронет парижские аэропорты Орли, Шарль де Голль и Бове, а также аэропорты Марселя, Лиона, Тулузы, Бордо, Нанта и Ниццы.

Но пассажиры могут столкнуться с проблемами даже в том случае, если их самолет не взлетает и не приземляется во Франции.

Когда и где будут прерваны полеты из-за забастовок авиадиспетчеров?

Понедельник 1 мая - очередной день серии французских протестов по поводу повышения пенсионного возраста. Большинство профсоюзов призывают людей принять участие в забастовках и демонстрациях.

Авиадиспетчеры участвуют в забастовке, и власти предупредили, что это приведет к перебоям в работе аэропортов с вечера 30 апреля до утра 2 мая.

В Париже Генеральная дирекция гражданской авиации попросила авиакомпании отменить 33% запланированных на 1 мая рейсов в аэропорту Орли и четверть рейсов в аэропортах Шарль-де-Голль и Бове.

Во Франции проходят демонстрации и забастовки в связи с решением правительства повысить пенсионный возраст. Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На остальной территории Франции управление просит авиакомпании отменить 33% рейсов в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и Тулузе и четверть в Ницце.

Перебои также могут затронуть рейсы, проходящие через воздушное пространство Франции.

Путешественников просят по возможности отложить или перенести поездки, а всем, у кого на эти дни запланирован перелет, рекомендуется связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.

Почему забастовки влияют на рейсы, которые не взлетают и не приземляются во Франции?

Ежедневно во Франции взлетают и приземляются около 3 300 самолетов, еще 3 700 пролетают через воздушное пространство страны.

Все эти рейсы будут затронуты забастовкой французских авиадиспетчеров.

В период с 1 марта по 9 апреля, по данным Евроконтроля, в соседней Испании было задержано 15 процентов вылетов самолетов, большинство из которых должны были лететь над территорией Франции. Число отмен рейсов увеличилось на 63 процента.

Диспетчерская вышка парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль JULIEN DE ROSA/AFP or licensors

В Великобритании, Германии и Италии также было сорвано от 6 до 8 процентов вылетов, которые, опять же, в основном были связаны с передвижением в воздушном пространстве Франции.

Причем эти данные не включают рейсы, отмененные более чем за три дня до вылета.

В целом, за последний месяц более 10 миллионов пассажиров столкнулись с задержками или отменой рейсов из-за забастовок. Примерно около половины из них должны были лететь или летели рейсами, маршруты которых проходят над Францией.