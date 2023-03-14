Обязательно ли уплачивать штраф за нарушение ПДД при поездках в ЕС?

После идиллического путешествия по континентальной Европе на автомобиле по возвращению домой вас может ждать неприятный сюрприз - штраф за нарушение правил дорожного движения.

Если вы совершили нарушение, нередко извещение приходит через несколько месяцев после вашего отпуска.

Многие думают, что, покинув посещаемую страну, штраф можно проигнорировать - в частности, жители Великобритании, которая вышла из ЕС.

Но неуплата штрафа может иметь серьезные последствия как на родине, так и для будущих поездок в этот блок.

Что будет, если вы получите штраф за нарушение правил дорожного движения в ЕС?

Если вы совершили нарушение ПДД за границей, о вашем штрафе там не забудут.

В пределах ЕС данные о водителе могут передаваться между странами, и штраф автоматически придет на ваш адрес.

До сих пор эта система не была надежной. По данным Европейской комиссии, миллионы нарушений, совершенных в 2019 году автомобилями с иностранной регистрацией, остались безнаказанными из-за отсутствия идентификации или правоприменения.

Тем не менее, недавно Брюссель разработал закон, направленный на развитие сотрудничества в рамках ЕС по преследованию нарушений правил дорожного движения, совершенных иностранными водителями.

Эта система облегчит правоохранительным органам взимание штрафов.

После "брексита" ситуация для жителей Великобритании немного изменилась. Если у вас британские водительские права, штраф не будет автоматически следовать за вами домой.

Страна ЕС должна выдать требование об оплате нарушения, которое придет в виде письма.

Для некоторых правонарушений не существует временных ограничений, поэтому штраф может прийти через несколько месяцев или даже лет.

Сюда относятся штрафы за превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, неостановку на красный свет или использование полосы, предназначенной для общественного транспорта.

Какие штрафы за превышение скорости в ЕС?

Одним из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения является превышение скорости. Штрафы за это нарушение в разных странах разные.

В Италии штрафы начинаются с 42 евро за превышение скорости на 10 км в час и доходят до 3 382 евро за превышение скорости на 40-60 км в час.

Во Франции стандартный штраф за превышение скорости составляет 135 евро, а в Германии - от 30 евро за превышение на 10 км в час до 680 евро за превышение на 70 км в час и более.

В Испании штрафы за превышение скорости начинаются от 100 евро.

Если полиция поймает вас за превышением скорости в этих странах, вас также могут попросить рассчитаться на месте.

Что будет, если я не оплачу штраф из страны ЕС?

Кто-то решит рискнуть, но все же не рекомендуется игнорировать штраф, полученный во время поездки за границу.

Если выбросить письма в мусорное ведро, штраф не исчезнет - вы будете получать повторные письма.

Штраф также может увеличиться, если вы будете постоянно откладывать с его оплатой. Например, во Франции, если вы не оплатите штраф за превышение скорости в течение 45 дней, он увеличивается до 375 евро с первоначальных 135 евро.

В худшем случае страна ЕС может направить коллектора по вашему адресу в Великобритании.

Вы также можете обнаружить, что будущие поездки за границу сопряжены с дополнительными трудностями.

С другой стороны, если вы сразу же оплатите штраф, вам могут снизить сумму. Например, в Италии штраф снижается на 30 процентов, если он уплачен в течение пяти дней.

Во Франции оплата в течение 15 дней означает потенциальное снижение штрафа за превышение скорости со 135 евро до 90 евро.

Нужно ли платить штраф, если вы взяли машину напрокат?

Даже если вы арендовали автомобиль, находясь в ЕС, вы все равно несете ответственность за оплату любых штрафов. Это будет оговорено в вашем контракте.

Прокатная компания, вероятно, получит прямое уведомление о штрафе, а затем свяжется с вами для оплаты.

Вы можете даже столкнуться со списанием средств с вашей кредитной карты до того, как оплатите штраф. Часто это административный сбор компании по прокату автомобилей за административное урегулирование ситуации.

В случае неуплаты штрафа вам в будущем также может быть отказано в аренде автомобиля в стране ЕС.