Азербайджан: в пустыню и горные леса за здоровьем

В Азербайджане отмечается самая высокая концентрация действующих грязевых вулканов в мире: более 300 из них разбросаны по всей стране. Многие из них извергаются в Гобустанском национальном парке – всегов часе езды от Баку

Эти конические курганы булькают и иногда извергают густую холодную грязь. Глубина вулкана обычно составляет от 10 до 15 километров.

Полупустынная местность, изрезанная оврагами, с её характерными постапокалиптическими пейзажами на самом деле является идеальным местом для отдыха и восстановления сил.

"На территории Азербайджана встречаются все типы грязевых вулканов: они могут быть активными, пассивными, подземными, подводными, островными, нефтевыделяющими", – говорит Сабина Казимова из Республиканского центра сейсморазведки (РЦСИ).

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник к югу от Баку. Euronews

"При извержении грязевого вулкана происходит выделение газов, в основном – на 80% – это метан. Но также присутствует углекислый газ, водород, азот", – добавила геолог.

Грязевые вулканы – источники ценной информации о процессах, происходящих под землей. Для местных учёных это бесплатные установки для геологоразведочного бурения. Вулканическая грязь насыщена минералами: в ней большое количество органических веществ, солей и химических элементов.

Корреспондент Euronews Моника Пинна. Euronews

Масаллинский район, на субтропическом юге Азербайджана, в Масаллинском районе, славится своими сернистыми водами. Среди гор, покрытых лесом, из-под земли пробиваются термальные источники. Один из самых известных – Исти-су, что буквально означает "горячая вода".

"Эта целебная вода содержит калий, кальций, йод, бром и другие элементы. Её используют при лечении самых разных заболеваний: она помогает стабилизировать внутрибрюшное давление, укрепляет кости, лечит суставы, почки, заживляет ожоги", – говорит владелец одного из местных спа.

Температура воды на Исти-су – около 69° C Euronews

Но при выходе из скважины температура воды составляет 90 градусов Цельсия, вода проходит долгий путь: она выходит на поверхность с глубины от 90 до 250 километров.