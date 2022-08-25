Путешествие в Шеки и Лахидж

Наше путешествие по Азербайджану мы начинаем с двух замечательных городов, расположенных на древнем Шелковом пути.

Это Шекѝ — древний купеческий город у подножия Большого Кавказского хребта. Его уникальная архитектура и история заслужили ему место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Специализацией города в эпоху расцвета Шелкового пути были разведение шелкопряда, торговля его коконами и сырым шелком. И сегодня торговля шелком занимает центральное место в этом оживленном городе.

Шелковый путь в первую очередь напоминает о караван-сараях, постоялых дворах для путешественников. Сейчас здесь можно увидеть два великолепных образца таких строений.

Как нам рассказал эксперт по защите архитектурного и исторического наследия Гафур Рамизли, верхний Караван-сарай был построен в ХѴIII в. В то время в Шеки было пять караван-сараев, из них до нас дошли только два. Несмотря на то, что он меньшего размера, в нем 100 комнат.

Нельзя посетит Шеки, не увидев великолепный дворец шекинских ханов, их летнюю резиденцию. Он был построен в 1762 г. внуком хана Челеби, ханом Мамедом Хусейном, в качестве летней рабочей резиденции. Строительство продолжалось 10 лет. Само здание было построено за два года, но его роспись и украшение заняли еще 8 лет.

Главная достопримечательность дворца — витражи. В них вставлена стекла, привезенные по Шелковому пути из Италии. Но собраны они были местными мастерами по технологии шебеке: стекла разной формы вставляются в деревянные рамы без единого гвоздя. Технология шебеке всё еще применяется местными мастерами.

После Шеки мы направились в Лахидж, чтобы встретиться со знаменитыми мастерами-медниками. По дороге к ним мы любовались пейзажем, который когда-то пересекали купеческие караваны.

Узкие мощеные улицы, ремесленные мастерские и магазины выглядят здесь также, как и сотни лет назад. Как, наверное, и в те времена они очень оживлены! На протяжении веков Лахидж был известен как город мастеров, город более 40 ремёсел. Но известность ему принесли медники.

Кеблейи Алиев унаследовал свою мастерскую от нескольких поколений предков. Но он опасается, что его искусство будет потеряно:

«Когда-то в мастерской работали одновременно 15-20 медников. А теперь я один. Дети мне иногда помогают. Но я хочу, чтобы появилось новое поколение, чтобы детям нравилось изучать наше ремесло».

Наше путешествие сквозь историю и искусство азербайджанцев только начинается. Оставайтесь с нами, чтобы еще больше узнать о природе и культуры этой страны.