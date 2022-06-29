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Дубайские рестораны подсчитывают звезды

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Дубайские рестораны подсчитывают звезды
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
 Euronews

Дубай стал первым городом на Ближнем Востоке, вошедшим в престижный гид Michelin. Это - признание качества его кулинарной сцены, отмеченной ярким смешением вкусов и традиций живущих здесь выходцев из более чем 200 стран.

Гвендаль Пуленнек, международный директор гидов Michelin, отметил: "Наши инспекторы уже много лет работают в Дубае, следят за развитием здешней гастрономической площадки. Произведенный нами отбор ресторанов отражает потенциал эмирата как кулинарного центра".

Звезды первой величины

Рестораны STAY by Yannick Alléno и Il Ristorante by Niko Romito получили сразу по две звезды Michelin, еще девять заведений эмирата были удостоены одной.

Комментируя награду, шеф Янник Аллено отметил небывалый приток гостей: "Эта награда мгновенно увеличила число наших посетителей на 30%. Это фантастика", - радуется он. - Приход сюда гида Michelin очень важен для Дубая, он значит, что ресторанный рынок созрел и мы присоединяемся к международному отбору".

Среди ресторанов, отмеченных звездами, - Trèsind Studio. Исполнительный шеф-повар Химаншу Сайни счастлив получить первую звезду и уже мечтает о второй. "Это будет мотивировать мою команду, позволит нам понять, где мы находимся сегодня и куда хотим прийти в следующем году," - говорит он.

Приход в Дубай гида Michelin стал следующим этапом после выхода первого издания рейтинга "50 лучших ресторанов мира" для Ближнего Востока и Северной Африки. Дубайские адреса доминируют в этом списке. Первое место занял 3FILS, простой ресторан в гавани с меню в азиатском стиле. В меню - гребешки, суши и бургеры по цене в 10-20 долларов.

Все кухни мира в гости к нам

Недорогой и также получивший признание критиков фудкорт Time Out Market Dubai предлагает разнообразие кулинарных школ и традиций под одной крышей. К услугам гостей - небольшие кафе и именитые ресторанные бренды.

Кортни Брандт, кулинарный блоге - частый гость фудкорта. "Когда ко мне приезжают гости, это - лучшее место, чтобы дать им возможность попробовать все местные блюда по одному адресу", - объясняет она. - К тому же фудкорт находится близко к таким ключевым достопримечательностям, как фонтан Дубая и Бурдж-Халифа". Личные предпочтения Кортни - чесночные пампушки от американского бренда Pitfire Pizza,.

Новичком на этой площадке вкусов стало латиноамериканское заведение Slab Cocina под руководством шеф-повара Омара Родригеса. Его кукурузные оладьи с чесночным майонезом и соленой крошкой из феты отличаются идеальным балансом вкусов.

Lana Lusa, ресторан португальской кухни, на фудкорте тоже относительно недавно. Фирменным блюдом здесь является Francesinha - щедрый сэндвич с сыром, стейком, говяжьей ветчиной и колбасой чоризо, приправленный томатным соусом и жареным яйцом.

Но даже после столь сытного бутерброда от десерта отказаться невозможно, в меню - легчайшие пирожные Pastéis de nata, где хрустящее тесто дополняется яичным кремом.

Идеальное завершение знакомства с космополитичной кухней Дубая.