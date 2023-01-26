Набрать высоту в ОАЭ и в мире

Гость очередного выпуска программы "Встреча с местными" - чемпион воздушных гонок и авиашоу. Став самым молодым пилотом на родине, в ОАЭ, сегодня он побеждает в международных состязаниях.

Что говорит машина?

"Я поступил в Лётную академию, когда мне было 15 лет, - вспоминает Гамаль. - С первого дня понял, что это - мое дело. Самое интересное случилось во время самостоятельного полета, это был первый полет в одиночку, и я его никогда не забуду. Мне было так страшно! Шум двигателей.... Я пытался понять, что машина хотела сказать. Я просто чувствовал ее, понимаете.

Когда пролетаешь над ОАЭ, откуда я родом, где прожил всю жизнь, то тебя переполняют особые эмоции. Я закончил обучение в возрасте 17 лет, стал самым молодым пилотом в стране".

Акробатика на самолете

Гамаль познакомился с аэробатикой в 2013 году. "Это, по сути, авиационный спорт. Вы летаете на специальных самолетах, которые способны двигаться в необычном положении. Я понял, что именно этим хочу заниматься, стал тренироваться все больше и больше. В 2015 году решил, что хочу участвовать в соревнованиях", - рассказывает он. - На первом в моей жизни соревновании я занял последнее место. Там действительно нужен опыт, а он приходит, когда сломаешь себе шею раз 20, не меньше. И я стремился к тому, чтобы больше соревноваться, больше учиться и обрести желаемую уверенность"

Мечта пилота

"Когда я начинал летать, у меня дрожали ноги. В 2018 году этого уже не было, и мы поехали на соревнования в Испанию. Там я занял первое место в четырех категориях и первое место в общем зачете", - продолжает пилот. - Неделей позже я получил письмо с приглашением в тренировочный лагерь компании Red Bull, чтобы стать квалифицированным авиагонщиком, а это мечта любого пилота. Там мы провели пять дней. Все шло намного быстрее, приходилось летать через надувные ворота, между большими воздушными шарами. Помню, как-то я летел четвертым. И перед тем, как запрыгнуть в в самолет, мой тренер сказал: "Самолет пройдет в арку, не бойся!" Я набрал хорошую мощность и скорость. Перед самой аркой я просто рванул вперед, подумал : "Нет, не пройду, врежусь". Поэтому решил приземлиться. Тренер мне сказал: "Ну что ж, это конец, поедешь домой".

И тут я подумал: "Нет уж, я, возьму эти ворота." Когда я смог пройти через них, у меня возникло ощущение, что я владею миром. Мне сказали, что я прошел квалификацию, сообщили: "Ты будешь пилотом Red Bull Air Race.

В том же году случился ковид, и я решил сделать перерыв. А теперь снова вернулся в спорт. На этот раз - при поддержке XDubai. С ними я точно вернусь к соревнованиям. Я нацелен на мировой чемпионат, жду его с нетерпением. И опять собираюсь занять первое место".