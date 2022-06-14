Пляжные клубы Дубая как витрина новых брендов

Пляжные клубы Дубая предлагают больше, чем просто отдых на солнце, к услугам гостей - широкий спектр возможностей: концерты, фитнес, шикарные рестораны и бутики. Эта экосистема одновременно является витриной для малых предприятий, где они могут продвигать свой бренд для гостей со всего мира.

Отпуск каждый день

Расположенный на территории отеля One&Only Royal Mirage, Drift - один из пляжных клубов, который сотрудничает с местными предпринимателями. Инструктор по фитнесу Софи Мальпас построила свой бизнес на пляжных клубах, подобных этому: она предлагает посетителям оригинальные занятия, например, тренировку на плавучей доске.

Фитнес на плавучей доске. Euronews

Кирстен - ее давняя ученица: "Я посещаю занятия Софи уже много лет, ее программа - это и веселье, и работа, - рассказывает женщина. - У Софи прекрасная энергетика, с ней вы и в середине недели чувствуете себя в отпуске. Мы тренируемся в красивых местах, на воде, под открытым небом, на солнце.. это еще раз напоминает нам, как удивителен Дубай".

Привет от Вселенной в кармане

Местные модные бренды также заинтересованы в открытии торговых точек в пляжных клубах эмирата. Маргери Оттис представляет необычный бизнес - производство кимоно, помогающих раскрыть внутренний потенциал человека, защитить его и вывести на путь успеха. Она представляет марку KimonoGirl как "бренд волшебной одежды". "Мы действуем поэтапно, - уточняет Маргери. - Сначала помещаем мантры на поверхность наших кимоно (каждому кимоно соответствует своя мантра). Затем проходим через уникальную церемонию с мастером, который помогает зарядить кимоно высокочастотной и чистой энергией. Наконец, к каждому кимоно прилагается письмо от Вселенной с информацией о том, как активировать потенциал этой одежды с помощью своей собственной энергии, и рекомендациями, которые помогут улучшить качество жизни".

Бассейны на высоте

Ресторан Twiggy by La Cantine расположен на территории комплекса Park Hyatt Dubai, с видом на искусственную лагуну отеля - место, где пляж встречается с заливом. Пляж создан из кварцевого песка фирмой по ландшафтному дизайну Cracknell, а 100-метровый бассейн-инфинити, спроектированный как бухта, переходит в море. Названный в честь модели и музы шестидесятых годов Твигги, этот престижный пляжный клуб - еще и адрес модного ресторана и дизайнерского бутика.

В клубе Aura, возможно, нет доступа к пляжу, зато есть бесконечный вид на пляж... В этом уникальном высотном лаунже, расположенном на уровне 200 метров над островом Palm Jumeirah, находится первый и самый высокий в мире в мире 360-градусный панорамный бассейн с видом на городскую и береговую линию Дубая. А в новом пляжном клубе Venus на острове Bluewaters чувствуется вкус Италии. Помимо пляжа и бассейна-инфинити, к услугам гостей - усаженная деревьями терраса, частная палуба для изысканных обедов и пиццерия, в которой работает шеф-повар из Неаполя Фабио Трамонтано.

Клуб Venus. euronews

С наступлением темноты в пляжных клубах звучит музыка. Surf Club - один из популярных адресов. Здесь танцполом служит песок, а гостей развлекают местные и зарубежные диджеи. В оживленных пляжных клубах Дубая посетители могут загорать, заниматься спортом, делать покупки, ужинать и танцевать - при этом членство в клубе не требуется.