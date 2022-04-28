В Дубае набирают популярность малоэтажные кварталы

Дубай известен своими небоскребами, роскошным шопингом, ультрасовременной архитектурой и оживленной светской жизнью. Но вдалеке от пятизвездочных гостиниц, пляжных клубов и многоквартирных домов находятся пригородные кварталы со множеством обитателей.

С расширением Дубая спальные районы раскинулись от Дейры до Джебель-Али, который тянется вдоль моря в направлении пустыни. Квартал Jumeirah Village Circle или JVC, строительство которого началось в 2005 г., покрывает территорию площадью свыше 850 га. Она застроена усадьбами, таунхаусами и многоквартирными домами.

Шила Одедра переехала сюда сразу после рождения второго ребенка:

"Мы переехали сюда, толком не зная, что нам нужно. Здесь мы оказались в месте, где много скверов, много пешеходных дорожек, много природы, а также, например, клуб. У нас здесь есть павильоном с целым рядом ресторанов. Здесь вы чувствуете себя частью общности. Это чувство очень важно для детей. У нас в WhatsApp есть группа только для матерей дошкольников. Таким образом я познакомилась со своими лучшими друзьями. Думаю, что это очень важно".

В местном клубе есть рестораны, спортивный зал, детская площадка. Для многих экспатов наличие таких удобств рядом с домом важное пожелание при переезде на новое место жительства.

По словам генерального управляющего местным клубом Лорены Герреро, у жителей квартала возникло чувство общности:

"Местные жители считают, что это их место. Они чувствуют, что Jumeirah Islands им принадлежит. Вы увидите здесь в любое время либо молодых людей, либо семьи с детьми, потому что здесь есть всё, что нужно, для любого возраста".

Квартал Dubai Hills построен строительной компанией Emmar, одной из крупнейших в городе. Он напоминает город в городе площадью в 11 млн кв. м, с тысячью квартир и усадеб, школами, больницами, гипермаркетом и полем для гольфа.

Луиза Хитли приобрела здесь дом, тщательно обдумав своё решение:

"Я живу в Дубае уже 26 лет и имела жилье в самых разных кварталах. Я всегда ищу место, где доступны услуги и удобства, облегчающие жизнь. И всё — в шаговой доступности. Но в том, что касается недвижимости, я также обращаю внимание на возможность удачно вложить деньги. Мне нужно что-то такое, что всегда можно будет продать. Поэтому, да, я считаю, что Дубай подходит по всем критериям как место, в котором я хотела бы жить. Мы не так часто выезжаем из дома и не ведем насыщенную светскую жизнь. К нам сейчас в Дубай приезжает много гостей и говорят: здесь всё привычно, похоже на то, как у нас; мы просто сидим за столом и обедаем также, как обычно мы делаем в семейном кругу по воскресениям".

С расширением города в новых пригородах появляется всё больше гостиниц. Четырехзвездочный отель First Collection JVC расположен в квартале Jumeirah Village Circle. строительство которого началось в 2005 г., покрывает территорию площадью свыше 850 га. Она застроена усадьбами, таунхаусами и многоквартирными домами.

"В последние годы мы наблюдаем рост числа жителей в пригородах, — говорит Брендан МакКормак, вице-президент компании First Group Hospitality по еде и напиткам. — Важную роль в кварталах играют клубы для местных жителей. Мы изучили, какие рестораны и бары могут пользоваться спросом у жителей нашего квартала, и выбрали легко доступное для всех местоположение, куда люди могли бы приходить целыми семьями. Я считаю, что инфраструктура в Дубае очень сильно развилась. Особенно в связи с проведением всемирной выставки. Поэтому в те пригороды, которые еще недавно казались отдаленными, сейчас можно легко добраться. Кроме того, многие люди решили переехать из квартиры в таунхаусы или жить в усадебном доме. Таким образом эти пригороды стали очень популярны у семей. И не только в JVC, а и других пригородах Дубая у соседей начало формироваться чувство общности".

В Дубае много известных знаменитых и неповторимых кварталов, но быстрее всего растут кварталы в пригородах, так как в них хочет жить всё больше народа.