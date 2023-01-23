Модель Тайра Бэнкс: "Теперь о мороженом я знаю всё"

Супермодель, продюсер и предприниматель Тайра Бэнкс открыла первый глобальный филиал своей компании по производству мороженого Smize and Dream в ОАЭ. В беседе с Euronews она сказала: "Инвестиционный офис действительно дал нам возможность сделать большой прыжок, чтобы сказать: "Мы поддерживаем цветное население, мы поддерживаем женщин и хотим привезти их в Объединенные Арабские Эмираты и показать всему миру, что здесь можно развивать свой бизнес".

Бэнкс стала известной благодаря успеху в таких шоу, как "Топ-модель по-американски" и "Шоу Тайры Бэнкс". Она подчеркивает важность поддержки других женщин в бизнесе, говоря: "Очень важно направить камеры на нас, чтобы показать другим женщинам, которые смотрят на нас прямо сейчас: "Вы можете это сделать". Многое зависит от примеров для подражания и окружения себя экспертами. Вы - новатор, но окружите себя стратегией, маркетингом и всем остальным, что необходимо для успеха в бизнесе".

Тайра известна тем, что разрушает границы, она стала первой афроамериканкой, попавшей на обложки журналов GQ и Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она работает в творческой индустрии с 15 лет и приписывает свою солидную трудовую этику и способность выжить в модельном бизнесе своей матери.

_"Моя мама говорила мне, что я - продукт. Это было до того, как я стала предпринимателем. Когда я была талантом, когда я была моделью. И она говорила: "Ты - продукт, и как ты собираешься продавать этот продукт?_Ты должна понимать, что продукты могут стать несвежими". Тайра добавляет: _"Э__то было очень логично, так что когда я слышала такие слова: "О, мы не хотим вас для того-то и того-то", все эти отказы, она говорила: "Они отказывают продукту. Они не говорят "нет" моему ребенку. Запомни это". И я думаю, это помогло мне сохранить рассудок и не сойти с ума в безумном мире развлечений". _

У нее есть совет для начинающих предпринимателей и стартапов: "Изучите рынок, посмотрите на все, станьте одержимыми и исследуйте как сумасшедшие. У меня есть такая штука, когда я сосредотачиваюсь и не могу отвлкекаться... Изучайте и становитесь одержимыми. И тогда никто не сможет сказать, что вы не знаете свое дело".