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Дубай притягивает байкеров, предлагая безопасные приключения

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Дубай притягивает байкеров, предлагая безопасные приключения
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
 Evan Bourke

В Дубае популярны автогонки и суперкары, но растущая группа мотоэнтузиастов выбирает два колеса вместо четырех.

По следам Валентино Росси

Мотосообщество в эмирате обширно, здесь есть что предложить любому гонщику. Тем, кто не боится приключений, понравится поездка в горный массив Хаджар. Поклонники мотоциклов Harley почувствуют себя как дома в одной из многочисленных дубайских байкерских групп, узнаваемых на пыльных дорогах по типичному кожаному облачению. Ну а любителям адреналина стоит выбрать автодром Дубая, где реально разогнаться до 300 км/ч на специально разработанной гоночной трассе.

Те, кто мечтает о карьере Валентино Росси, могут улучшить технику в школе Furiosa Racing. Управляющий директор Кайл Кумм рассказал, как здесь помогают гонщикам. "Идея трековой школы - в том, чтобы правильно подготовить уверенных в себе гонщиков. Будучи уверенными в себе, вы получите гораздо больше удовольствия от мотоцикла", - отметил он.

Фредрик Саллум, студент школы, рассказал, что чувствует себя на треке защищенно: "Здешние гонщики знают правила. На всякий случай доступны службы экстренной помощи, это гораздо более контролируемая среда", - уточнил он.

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Школа езды по бездорожью.Euronews

Вдали от проторенных дорог

В сознании большинства Дубай — это небоскребы и башни. Однако всего в нескольких минутах от центра города вас ждут горы Хаджар. Массив, с которого открываются захватывающие дух виды, имеет сеть грунтовых дорог, идеально подходящих для внедорожных мотоциклов.

Школа X Enduro предлагает мотоэнтузиастам улучшить технику. Квалифицированные инструкторы используют конусы на ровной площадке для обучения навыкам езды с препятствиями. После этого на трассах ученики уверенно объезжают кусты и камни. Соучредитель X Enduro Микаэль Одмарк объяснил, почему людям так нравится катание по бездорожью. "Все больше и больше байкеров увлекаются этим. Когда они осознают, что можно делать на бездорожье по сравнению с треком, перед ними открываются новые горизонты приключений", - рассказал он.

Сообщество байкеров

Чтобы увидеть разнообразие сообщества мотоциклистов в Дубае, достаточно заехать в выходные на одну из заправочных станций. Своей очереди здесь ждут множество европейских, японских и американских мотоциклов, созданных для скорости, впечатлений и комфорта, а их владельцы, приехавшие в ОАЭ со всех уголков мира, с удовольствием обмениваются рассказами о приключениях.