С.-Петербург — футбольный город

Хотя Санкт-Петербург известен главным образом как город искусств, культуры и истории, за последние годы он приобрел репутацию великолепного места для проведения футбольных турниров – динамичного, атмосферного и безопасного с точки зрения опасности заразиться ковидом.

В этом году в городе были сыграны семь матчей Euro-2020 (перенесенный на 2021 г. из-за пандемии). Они прошли на стадионе «Газпром Арена». Их посетили 132752 человека.

Люк Завадский из Чикаго – болельщик польской сборной. Он старается не пропустить ни один матч своей любимой команды. Этим летом он был в Санкт-Петербурге практически на протяжении всего чемпионата. Как он рассказал Евроньюс, он уже посещал Россию во время Чемпионата мира 2018 г. Тогда он посещал матчи, которые игрались в Москве и Казани. Уже тогда ему советовали посетить северную столицу России, что̀ он и сделал в этом году и не пожалел.

Люк насладился неповторимой атмосферой города, получил удовольствие от матчей, познакомился с новыми людьми, местами и культурой, о которой он раньше знал немного. По его словам, хотя он и расстроился из-за того, что Польша не вышла из группы, он всё равно считает Санкт-Петербург прекрасным городом.

Особенно ему понравились белые ночи – время с конца мая до середины июля, когда солнце никогда полностью не заходит и небо даже ночью освещено тусклым солнечным светом. Это прекрасная возможность для туристов оставаться на улицах города максимально долго.

Белая ночь в С.-Петербурге. Pawel Maryanov

«Я был в Петербурге две недели, – рассказывает Люк. – Конечно, мне понравилась здешняя атмосфера. Были особенности, вероятно, из-за ковида, но в целом всё было в порядке. “Газпром Арена” – красивый стадион. Я был там на трёх играх: Польша-Словакия, Швеция-Словакия и Польша-Швеция».

«Газпром Арена» была построена на Крестовском острове по проекту японского архитектора Кисё Курокава. По замыслу автора, она представляет собой космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива. Стадион вмещает 68 тысяч человек и расположен недалеко от центра города. Рядом с ним находятся три станции метро. 28 мая 2022 г. здесь должен пройти финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Газпром Арена. Photo by A.Savin/crop by Osepu

Пресс-секретарь комитета по физической культуре и спорту города Эдуард Дворкин рассказал Евроньюс, что город уже начал готовиться к этому событию:

«Сейчас город – вместе с УЕФА – начал активно готовится к финальному матчу Лиги чемпионов. Мы не планируем строить что-то новое для этого события. Мы будем использовать то, что нам досталось в наследство от Чемпионата мира ФИФА 2018 г. и Чемпионата Европы 2020 г.»

По его словам, стандарты инфекционной безопасности в городе были поставлены достаточно высоко уже во время Чемпионата Европы: «Несмотря на трудности, созданные пандемией, правительство Санкт-Петербурга и другие вовлеченные в процесс организации сделали всё, чтобы игры чемпионата прошли в соответствии с международными стандартами. Это относится и к городской инфраструктуре, и к вопросам безопасности и к работе с болельщиками. По итогам чемпионата мы получили высокую оценку со стороны руководства УЕФА».

Любители футбола, планирующие приехать в Санкт-Петербург на матч издалека, смогут прилететь на самолёте (аэропорт «Пулково» связан со всеми крупнейшими аэропортами Европы и Азии) или приехать на поезде (это можно сделать из стран Прибалтики, Центральной Европы, Германии, Франции и Финляндии).

Болельщики смогут посмотреть матч в спортивных барах, на «Газпром Арене» и, возможно, хотя это еще должно быть подтверждено, в фан-зоне на Дворцовой площади. Ожидается, что в мае вновь откроется футбольная деревня на Конюшенной площади, где можно будет найти детскую площадку, закусочные и большие экраны, транслирующие матч. Еще одна зона, открывавшаяся для болельщиков во время Чемпионата Европы, – футбольный парк в Юбилейном районе.

Болельщики смотрят матч Англия-Италия на Дворцовой площади в С.-Петербурге. 11 июля, 2021. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Но, где бы не расположились болельщики, они могут быть спокойны, так как всей территории города соблюдаются стандарты безопасности Safe Travels, разработанные Всемирным советом по туризму и путешествиям. Эта международная организация признала С.-Петербург первым городом России, выполнившим все санитарно-гигиенические требования глобальных протоколов безопасных путешествий (Global Safe Travels Protocols). Другими словами туристы смогут расслабиться, зная, что услуги, предоставляемые туристическими организациями города отвечают международным стандартам.

А раз забота о здоровье находится в надежных руках, болельщикам остаётся переживать только за свою любимую команду!