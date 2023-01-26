Впервые в истории футбола: белая карточка. Что она означает?

В субботу, 21 января впервые в истории футбола на поле появился новый элемент. Впервые официальным арбитром в ходе матча в Португалии была показана белая карточка.

Если вы хотя бы отдалённо знакомы с футболом, то знаете, что в арсенале судей традиционно есть две карточки: желтая (используется для предупреждений) и красная (используется для окончательного отстранения игрока от игры).

Так что для многих может стать сюрпризом, когда во время матча женского кубка между "Спортингом" и "Бенфикой", в котором "Бенфика" выиграла со счетом 5:0, была впервые показана белая карточка.

Что такое белая карточка?

Белая карточка, также получившая прозвище "карта честной игры", была введена Португальской федерацией футбола и направлена ​​на продвижение спортивного мастерства. Она немедленно вознаграждает положительное поведение на поле.

Карточка впервые была показана незадолго до перерыва в матче. Судья Катарина Кампос использовала её, чтобы отметить оперативные действия медицинских работников после того, как они бросились на помощь болельщику, которому стало плохо на трибунах.

Когда карточка была показана медицинскому персоналу, толпа на Estadio da Luz в Лиссабоне встала c аплодисментами с благодарностью медикам, которые уходили с поля.

Увидим ли мы белую или зелёную карточку в других матчах?

Пока только Португалия приняла решение использовать белую карточку. Ещё неизвестно, приживётся ли она в других странах, и как отреагируют болельщики, если это случится.

В прошлом в итальянской лиге Серии B уже применялась зелёная карточка: её использовали во время чемпионата мира по футболу Conifa-2018, который является международным турниром для стран, не входящих в ФИФА.

В этом первенстве зеленые карточки показывали за фолы, которые считались промежуточным нарушением между желтой и красной карточками. Когда игрок получал зеленую карточку, он должен был немедленно покинуть поле, но мог быть заменен, если команда еще не использовала все свои замены.

Кристиан Галано стал первым игроком, получившим такую зеленую карту, когда он стал указывать судье, что тот вместо углового должен был назначить свободный удар от ворот.

Использование белой карточки в лиссабонском матче произошло после практики применения дополнительного добавленного времени в конце каждого тайма на чемпионате мира в Катаре.

Эта практика получила высокую оценку футбольных болельщиков и позволила обеспечить исполнение важных функций, таких как подсчёт затяжки времени, лечение травм, прерывание на овации после гола, замену игроков и просмотр VAR (судейского видеорегистратора).