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Postcards

Яркие краски осенней Москвы

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Яркие краски осенней Москвы
Авторское право  euronews
 Галина Полонская
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Путешествие по Москве ранней осенью наполняет вдохновением. Это время года придает особый шарм знаменитым Патриаршим прудам, одному из самых романтичных мест в Москве. Всемирную известность Патриаршие получили благодаря Михаилу Булгакову, который решил начать действие романа «Мастер и Маргарита» именно здесь.

Центр дизайна «АртПлей», разместившийся на территории бывшего завода Манометр, — центр притяжения поклонников современного дизайна и искусства.

Одно из наиболее ярких событий этого сезона - выставка знаменитого художника Зорикто Доржиева «Лоскутный человек», где автор представляет свое видение современной жизни в большом городе.

Зорикто Доржиев, художник: «Москва – это как раз и есть самая яркая иллюстрация концепции лоскутности. Это – город контрастов, где совмещается старое и новое, где рождаются новые краски и оттенки, и поэтому ты чувствуешь себя в центре мира, ты ощущаешь его пульс».

В ресторане Ухват можно такую комбинацию старого и нового попробовать на вкус, брэнд-шеф Виктор Белей искусно объединяет современные ноу-хау и традиции русской кухни. Например, варенец в его исполнении стал кулинарным шедевром XXI века.