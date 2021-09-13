Санкт-Петербург как окно в Россию

Санкт-Петербург прекрасная отправная точка для знакомства с Россией. Столица Российской Империи, до сих пор нередко называемая культурной столицей России, отличается необыкновенной красотой своих дворцов, каналов, богатством музеев и насыщенной культурной жизнью. Город на Неве — крупнейшая жемчужина Серебряного ожерелья России, объединяющего туристические маршруты по Русскому Северу и Прибалтике. С Москвой Питер связывает скоростная железная дорога.

Город дворцов и фестивалей

Начинать знакомство с Петербургом нужно с Дворцовой площади. Здесь расположен великолепный Зимний Дворец, посетить который можно одновременно с Эрмитажем, в котором находится одна из крупнейших коллекций классического западноевропейского искусства. Иностранных туристов не оставит равнодушным один из самых известных образцов русского стиля в архитектуре — храм Спаса на Крови, построенный на месте трагической гибели императора Александра II в марте 1881 г.

Вечером можно посетить Мариинский театр, один из самых известных музыкальных театров мира. Ночная жизнь Петербурга достигает апогея во время сезона «белых ночей», когда солнечный свет не покидает город даже в ночное время. В это время уличные фестивали и концерты продолжаются круглые сутки.

Поездка в Москву

Поездку в Петербург очень просто совместить с посещением Москвы. Скоростной поезд «Сапсан» доезжает из старой столицы России в еще более старую и в то же время вечно молодую за 4 часа. Тем, кто никогда не бывал в Москве раньше, знакомство с ней следует начать с посещения Кремля и Красной площади.

Собор Василия Блаженного Image by opsa from Pixabay

После утомительного знакомства с многочисленными московскими достопримечательности освежиться и отдохнуть можно в знаменитых Сандуновских банях, построенных ещё в 1808 г. Попариться здесь можно во впечатляющих интерьерах, выполненных в древнеримском, готическом и турецком стилях. Чтобы узнать, что́ значит париться по-русски с веником, можно воспользоваться услугами парильщика.

Золотое кольцо

Москва — отправная точка для путешествий по Золотому кольцу России, на котором расположены древнейшие города средней полосы, включая Ростов Великий, Суздаль, Владимир, Кострому и Ярославль. По дороге из города в город можно познакомиться и с сельской Россией с её лесными пейзажами.

Самое популярное туристическое направление Золотого кольца — Суздаль, исторический центр которого практически не изменился с XIX в. Белокаменный кремль, Богородице-Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ярославль, старинный портовый город на Волге, основанный в 1010 г., — знаменит архитектурой XVII в., периода расцвета местного купечества. Ярославский художественный музей славится своей коллекцией русской живописи XIII—XX вв.

Серебряное ожерелье

Этот туристический проект охватывает огромную территорию от Калининградской области на западе до Архангельской области на востоке. Ближайший от Санкт-Петербурга центр туризма — Карелия. Этот регион известен как памятниками культуры, среди которых самые известные расположены на онежском острове Кижи, так и своими лесными просторами, которые пересекают многочисленные реки и озера.

Кижи Image by VViktor from Pixabay

С богатыми историко-архитектурным наследием, особенно памятниками деревянного зодчества, можно познакомиться в Вологде. Этот город также славится народными промыслами. Вологодские кружева станут хорошим сувениром в память о посещении Русского Севера, города которого интересно посещать и зимой, когда блестящий на солнце снег придаёт им особое очарование.