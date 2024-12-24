Техно-итоги 2024-го года: ИИ, летающие такси и гнущиеся телефоны

Euronews проанализировал, какими технологическими достижениями запомнится 2024 год.

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От искусственного интеллекта на Олимпийских играх до первых пробных полетов воздушных такси — 2024 год стал запоминающимся годом в сфере технологий.

Euronews Next наблюдал за передовыми инновациями в этих областях на крупнейших технологических мероприятиях года.

Рассказываем о лучших новинках.

Большой год в спорте

На Олимпийских играх 2024 года в Париже были представлены ИИ-чатбот для защиты от киберпреступности, показывающий 360-градусный повтор выступления спортсмена ИИ и ИИ-платформа для контроля энергопотребления.

Международный олимпийский комитет даже запустил технологию для определения будущих олимпийцев: стенд, который анализирует сильные и слабые стороны пользователя, чтобы определить, насколько хорошо участник проявляет себя в 12 видах спорта, таких как футбол, бег и настольный теннис.

Новые технологии использовались и за кулисами Игр. К примеру, программа Cityvision обнаруживала брошенные предметы и движение толпы по записям камер видеонаблюдения.

ИИ в автомобильной промышленности

За пределами Олимпийских игр ИИ в этом году был интегрирован во все виды потребительских технологий.

Euronews Next присутствовал на выставке электроники (CES) в январе, когда Volkswagen объявил, что два его автомобиля, электрический седан ID.7 и Golf GTI, будут использовать ChatGPT в качестве бортового голосового помощника.

В модели Volkswagen водитель может попросить машину включить кондиционер, спросить, как развлечь шумных детей на заднем сиденье, или найти лучшее место, где съесть курицу, после рабочего дня.

Другие компании, такие как немецкие Audi и Mercedes-Benz, французская Peugeot и чешская Skoda, также добавили голосовой помощник ChatGPT в свои автомобили.

Китайские производители буквально захватили Парижский автосалон, представив несколько вариантов использования искусственного интеллекта за рулем. Самым интересным для автолюбителей стал P7+ от XPeng, который они описывают как первый в мире "определяемый ИИ" автомобиль, который учится на предпочтениях водителя на дороге и принимает автономные решения.

Еще одна модель — Leapmotor B10 от Stellantis, кроссовер-внедорожник, использующий внутреннее программное обеспечение с "продвинутой помощью водителю".

Полет воздушного такси

2024 год должен был стать годом воздушного такси, но модели, которые увидела наша команда Euronews Next, в итоге не взлетели.

Одна из компаний, немецкая Volocopter, заявила на выставке Vivatech в Париже, что начала тестовые полеты электрического летающего такси в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Если бы все шло по плану, Volocopter запустила бы свой двухместный электросамолет VoloCity, чтобы перевозить пассажиров во время Игр.

Однако компании не удалось занять 100 миллионов евро у немецкого правительства, что может означать перенос производства в Китай.

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Тем временем другие компании, занимающиеся производством воздушных такси, демонстрировали свои технологии на различных выставках, например, четырехместный аккумуляторный автомобиль Hyundai на выставке CES или воздушное такси Joby, которое впервые было представлено на авиасалоне Фарнборо в Лондоне.

В Европе, где компания Volocopter потерпела фиаско, летательный аппарат Joby находится ближе всего к взлету, поскольку Великобритания выдала компании лицензию в начале этого года, и коммерческая эксплуатация должна начаться в 2025 году.

Еще одним роботакси, которое произвело фурор в этом году, стал Cybercab от Tesla, представленный в Калифорнии в октябре. У этой модели нет руля и педалей, а навигация осуществляется с помощью камер и искусственного интеллекта.

Киберкабина должна стоить менее 30 000 долларов, когда она выйдет на рынок в 2026 году.

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Смартфоны и умные очки

2024 год также стал годом, когда потребители увидели несколько инновационных вариантов смартфонов и умных очков будущего.

Компания Meta на своей ежегодной конференции Connect в этом году представила очки дополненной реальности Orion, которые могут проецировать цифровые изображения людей и коммуникаций в реальном мире.

Очки позволяют пользователям посылать сигнал от мозга к устройству с помощью так называемого "нейроинтерфейса на запястье", который преобразует нервные сигналы в цифровые команды.

Гигант социальных сетей также обновил солнцезащитные очки Ray-Ban, добавив в них функции искусственного интеллекта — напоминания и живой перевод.

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Но не все было так гладко для очков Meta. Компания столкнулась с негативной реакцией после того, как два студента Гарварда нашли способ приспособить свои очки Ray-Ban для распознавания лиц в общественных местах.

На выставке Mobile World Congress в Барселоне наша команда увидела новые "гнущиеся смартфоны".

Телефоны от Motorola и Lenovo могут сгибаться вокруг запястья или стоять без опоры, чтобы пользователи могли "оставаться на связи в дороге", говорится в пресс-релизе компании.

Экраны телефонов будущего тоже станут более прочными, как, например, складные OLED-дисплеи Samsung на телефонах, представленных на выставке CES.

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По словам представителей Samsung, эти дисплеи могут выдерживать любые нагрузки: от экстремальных температур от -20 до 60 градусов Цельсия до баскетбольных мячей, падающих на их панели, и выдерживают "военные стандарты".

Euronews Next также увидел Skyphone, выносливый спутниковый телефон, который может продержаться под водой на глубине 10 минут. Он также позволяет оставаться на связи в море, в пустыне или в горах, поскольку не зависит от наземных сетей.