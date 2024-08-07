By Euronews

Perseverance, возможно, обнаружил следы древних микробов на Марсе. Чтобы провести тщательный анализ, камень необходимо вернуть на Землю, а это вряд ли произойдет раньше 2030-х годов.

РЕКЛАМА

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил новые признаки возможной микробной жизни на Марсе.

Камень размером примерно 1 метр на 0,6 метра был назван "водопадом Чеява" и "содержит удивительные черты, которые могут помочь в поиске ответа на вопрос о том, была ли на Марсе в далеком прошлом микроскопическая жизнь", сообщает НАСА.

"Водопад Чеява" был обнаружен в устье кратера Езеро, который, как считается, был озером 3,5 миллиарда лет назад.

"Мы разработали маршрут для Perseverance таким образом, чтобы он попадал в районы, где могут быть найдены интересные научные образцы", - сказала Никола Фокс, помощник администратора Управления научных миссий в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Три признака биологической жизни

В июле 2024 года марсоход НАСА обнаружил "пятна леопарда" на красноватой скале NASA/JPL-Caltech/MSSS

Белесые прожилки сульфата кальция, тянущиеся по всей длине "водопада Чеява", могут означать, что когда-то по камню текла вода.

Между этими прожилками находятся полосы красноватого материала, в котором прибор SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) обнаружил органические соединения.

Perseverance увеличил масштаб этих красных областей с помощью своего прибора PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) и запечатлел крошечные пятна, похожие на леопардовые, которые содержат железо и фосфаты.

"Это просто немыслимо", - сказал Дэвид Арге Клеванг, доцент Технологического университета Дании (DTU), который помогал разрабатывать прибор PIXL. В заявлении DTU говорится, что эти три элемента ранее не встречались вместе на Марсе.

"В ходе миссии мы получили несколько довольно многообещающих измерений, но ничего настолько привлекательного, как это. Это самое близкое к реальному доказательству того, что на Марсе когда-то была жизнь", - добавил он в своем заявлении.

Ученые говорят, что такие пятна в горных породах часто являются признаками жизни.

"Именно для таких наблюдений и был создан аппарат SHERLOC - для поиска органической материи, поскольку она является важнейшим компонентом поиска прошлой жизни", - сказал главный исследователь SHERLOC Кевин Хэнд из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

По словам ученых, с момента обнаружения "водопада Чеява" марсоход осмотрел его "со всех сторон, которые только можно себе представить".

Однако обнаружение кристаллов оливина, которые образуются в горячей лаве, может свидетельствовать о небиологическом происхождении пятен, считают в DTU.

"С научной точки зрения Perseverance больше не может ничего выснить. Чтобы полностью понять, что на самом деле происходило в долине марсианской реки в кратере Езеро миллиарды лет назад, мы бы хотели доставить образец "водопада Чеява" на Землю, чтобы его можно было изучить с помощью мощных приборов, имеющихся в лабораториях", - сказал Кен Фарли, ученый проекта Perseverance из Калифорнийского технологического института (Caltech).

По мнению специалистов DTU, это вряд ли произойдет раньше 2030-х годов.

РЕКЛАМА

"Если камень подтвердит, что на Марсе когда-то была жизнь, то мы узнаем, что жизнь есть на двух планетах в нашей Солнечной системе. А что тогда за пределами Солнечной системы? Это дает нам совершенно иное представление о самих себе", - говорит Клеванг.

Миссия "Марс-2020"

Миссия НАСА "Марс-2020" была разработана для изучения вопроса о том, была ли Красная планета когда-то пригодна для жизни, и для поиска признаков жизни на ней.

На аппарате Perseverance установлено множество приборов, в том числе 19 камер. Два наиболее важных для выявления биопризнаков - это PIXL, рентгеновский спектрометр, измеряющий состав пород в микроскопических масштабах, и SHERLOC, позволяющий обнаружить органические минералы.

Миссия Perseverance собирает горные породы, которые, возможно, были созданы или изменены давным-давно в результате присутствия воды, необходимой для жизни.

РЕКЛАМА

Образцы горных пород хранятся в пробирках в надежде отправить их на Землю для анализа в ходе будущей миссии.