By Gorkem Sifael

Эксперт рассказывает о разработке «зелёного» изобретения, которое сокращает трение в двигателе и расход топлива.

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Эльмар Асгарзаде, директор по науке компании Extra Mile Technologies и главный инженер Бакинской высшей школы нефти, делится собственным опытом разработки революционного модификатора трения, который существенно снижает трение в двигателе и расход топлива. Эту прорывную инновацию, снижающую трение на 30% и уменьшающую расход топлива на 5%, протестировала и подтвердила одна из ведущих мировых энергетических компаний.

В Extra Mile Technologies господин Асгарзаде и его команда сосредоточились на разработке передовых смазочных материалов, работа которых основана на принципе ионного отталкивания, аналогичного силе отталкивания, возникающей между одинаковыми магнитными полюсами. Эта технология обещает более эффективную работу по сравнению с традиционными продуктами.

Страсть господина Асгарзаде к борьбе с климатическим кризисом зародилась ещё во время учёбы на химическом факультете Бакинской высшей школы нефти, где он уже тогда начал заниматься инновационными проектами. Благодаря предпринятым усилиям он занял первое место в азербайджанском конкурсе ClimateLaunchpad, финал которого на глобальном уровне проходил в Шотландии. Его вклад в инновации и предпринимательство также принёс ему престижную Президентскую премию для молодёжи Азербайджана.

Помимо работы в Extra Mile Technologies, господин Асгарзаде принимает активное участие в воспитании нового поколения инноваторов в Бакинской высшей школе нефти, особое внимание уделяя интеграции науки и предпринимательства для разработки социально значимых решений. Его работа со студентами не только способствует развитию образования, но и вносит значимый экологический и социальный вклад.