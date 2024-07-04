By Gorkem Sifael

Афган Исаев – вице-президент SOCAR, государственной нефтяной компании Азербайджана. В этом эпизоде он рассказывает о планах и действиях компании по преобразованию традиционного нефтегазового предприятия в диверсифицированного энергетического лидера к 2035 году.

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Афган Исаев – вице-президент SOCAR, государственной нефтяной компании Азербайджана. В этом эпизоде он рассказывает о планах и действиях компании, направленных на преобразование к 2035 году традиционного нефтегазового предприятия в диверсифицированного энергетического лидера со сбалансированным портфелем углеводородных проектов и низкоуглеродных направлений деятельности. Компания SOCAR намерена вывести профиль выбросов на уровень мировых лидеров энергетического сектора, подчеркивая свою приверженность декарбонизации.

С момента прихода в SOCAR в 2012 году Исаев участвовал в многочисленных международных проектах, которые привели его к началу решения вопросов декарбонизации в 2018 году. Компания сотрудничает с глобальными стратегическими игроками и уже приступила к реализации значимых проектов, включая разработку 1 ГВт возобновляемых источников энергии (два объекта солнечной генерации и один объект ветрогенерации) и 2 ГВт объектов морской ветроэнергетики, направленных на производство «зеленого» водорода.

На предстоящей конференции COP29 SOCAR планирует принять активное участие и организовать мероприятия и дискуссии, посвященные борьбе с изменением климата. Исаев подчеркивает важность совместной работы с другими национальными и международными нефтяными компаниями. Благодаря стратегическому партнерству и перспективным проектам SOCAR стремится обеспечить устойчивое будущее для следующих поколений.