Минюст США подал иск против Apple

By Euronews

Корпорацию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и препятствовании развитию инноваций.

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Министерство юстиции США подало иск против корпорации Apple, обвинив её в нарушении антимонопольного законодательства.

В американском минюсте считают незаконным блокирование доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям айфонов, поскольку это ведёт к созданию незаконной монополии на рынке смартфонов и подавлению развития инноваций.

В корпорации обвинения отвергли, назвали иск "неверным с точки зрения фактов и закона", заявив, что будут отстаивать свои права в суде.

Это третий с 2009 года иск Минюста США против Apple, второй по стоимости технологической компании в мире, пишет Bloomberg.