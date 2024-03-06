В этом году на конгрессе ИИ занимает центральное место. Мы вступаем в новую эру технологий благодаря способности ИИ менять нашу жизнь. Телефоны уже оснащают ИИ. И они смогут изучать наши привычкии мгновенно отвечать на персональные запросы.

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Появление искусственного интеллекта меняет способы взаимодействия людей с технологиями и друг с другом, перекраивая границы между цифровым и физическим миром.

В этом году на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне репортёр Кристина Гинер выяснила, как разработчики мобильных устройств внедряют искусственный интеллект в свои устройства, чтобы персонализировать пользовательский опыт и сделать смартфоны более удобными и интуитивно понятными.

Одна из таких разработок от производителя мобильных телефонов HONOR — технология отслеживания движения глаз, которая позволяет управлять телефоном, не прикасаясь к экрану.

В этом выпуске Sci-Tech Кристина также встретится с экспертами отрасли, чтобы обсудить преимущества, которые способен предоставить ИИ для отрасли связи, а также важность укрепления доверия к ИИ при одновременном обеспечении конфиденциальности пользователей. Смотрите видео выше, чтобы присоединиться к ней на Всемирном конгрессе мобильной связи, где она раскроет будущее технологий.