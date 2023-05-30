ОБСЕ и Совет Европы: выборы в Турции были "свободными", но не совсем справедливыми

Международные наблюдатели пишут, что, несмотря на то, что и власть, и оппозиция свободно вели агитацию, а у избирателей был реальный выбор, борьбу Эрдогана и Кылычдароглу нельзя назвать равной.

Во втором туре президентской гонки в Турции у избирателей была реальная возможность выбирать между альтернативными политическими проектами, но кандидаты вели кампанию в неравных условиях, – с таким выводом выступили авторы доклада ОБСЕ.

Эксперты признали эффективной работу Высшего избирательного совета, но отметили недостаточную прозрачность при публикации предварительных результатов.

"Как и в первом туре, предвзятое освещение в СМИ и отсутствие равных условий дали неоправданное преимущество действующему президенту", – заявила Фара Карими, специальный координатор ОБСЕ.

В Совете Европы также раскритиковали разобщающую риторику, к которой прибегал и Рейджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

После выборов я действительно хотел бы призвать воздержаться от агрессивных высказываний и языка вражды в отношении меньшинств, будь то ЛГБТИК в случае с Эрдоганом или беженцы, ставшие объектами вербальных нападок со стороны кандидата от оппозиции, о чём мы сожалеем. Франк Швабе глава делегации ПАСЕ

Между двумя турами в Турции не было дебатов, при этом Эрдоган сосредоточил в своих руках огромный медиаресурс.

По информации "Репортёров без границ", 90% турецких СМИ контролируются государством и приближёнными к правящей партии. В НКО подсчитали, что с 1 апреля по 1 мая действующий президент получил 32 часа эфирного времени на государственном канале TRT, в то время, как его соперник довольствовался лишь получасом.