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Турция

ОБСЕ и Совет Европы: выборы в Турции были "свободными", но не совсем справедливыми

На протяжении всей избирательной кампании действующий турецкий лидер доминировал в медиапространстве.
На протяжении всей избирательной кампании действующий турецкий лидер доминировал в медиапространстве.   -  Авторское право  AP Photo/Emrah Gurel
 Alexander Kazakevich

Международные наблюдатели пишут, что, несмотря на то, что и власть, и оппозиция свободно вели агитацию, а у избирателей был реальный выбор, борьбу Эрдогана и Кылычдароглу нельзя назвать равной.

Во втором туре президентской гонки в Турции у избирателей была реальная возможность выбирать между альтернативными политическими проектами, но кандидаты вели кампанию в неравных условиях, – с таким выводом выступили авторы доклада ОБСЕ.

Эксперты признали эффективной работу Высшего избирательного совета, но отметили недостаточную прозрачность при публикации предварительных результатов. 

"Как и в первом туре, предвзятое освещение в СМИ и отсутствие равных условий дали неоправданное преимущество действующему президенту", – заявила Фара Карими, специальный координатор ОБСЕ.

В Совете Европы также раскритиковали разобщающую риторику, к которой прибегал и Рейджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 

После выборов я действительно хотел бы призвать воздержаться от агрессивных высказываний и языка вражды в отношении меньшинств, будь то ЛГБТИК в случае с Эрдоганом или беженцы, ставшие объектами вербальных нападок со стороны кандидата от оппозиции, о чём мы сожалеем.
Франк Швабе
глава делегации ПАСЕ

Между двумя турами в Турции не было дебатов, при этом Эрдоган сосредоточил в своих руках огромный медиаресурс. 

По информации "Репортёров без границ", 90% турецких СМИ контролируются государством и приближёнными к правящей партии. В НКО подсчитали, что с 1 апреля по 1 мая действующий президент получил 32 часа эфирного времени на государственном канале TRT, в то время, как его соперник довольствовался лишь получасом.

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