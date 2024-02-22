Надеждин намерен обжаловать решение Верховного суда об отказе в регистрации на выборах

By Euronews

Выступающий против войны в Украине Борис Надежин сообщил, что обжалует решение Верховного суда об отказе в регистрации кандидатом на президентских выборах.

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Российский политик Борис Надеждин сообщил, что намерен обжаловать вердикт Верховного суда. Ранее высший судебный орган страны признал законным отказ Центральной избирательной комиссии допустить Надеждина до выборов президента РФ.

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, заявив, что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой.

Борис Надеждин — единственный политик из пожелавших принять участие в президентской кампании открыто выступающий против войны в Украине.

У шатбов Надежина выстраивались очереди, чтобы поддержать его выдвижение. В январе пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле не рассматривают Надеждина "как соперника" Путина.