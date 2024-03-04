3 американца и россиянин отправились на МКС

By Euronews

Еще один американско-российский экипаж отправился на Международную космическую станцию в рамках соглашения между США и Россией о перекрестных полетах

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Американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник по московскому времени стартовал к Международной космической станции с экипажем в составе трех астронавтов НАСА - Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джаннет Эппс - и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина. Они проведут на станции около 6 месяцев.

Этот запуск должен был состояться еще в феврале, однако несколько раз откладывался, последняя попытка была отменена накануне вследствие неблагоприятных погодных условий.

Стыковка корабля с МКС планируется во вторник.

Полет российского космонавта на борту американского корабля осуществляется в рамках соглашения между США и Россией о перекрестных полетах на МКС. Оно предусматривает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.

Первым таким рейсом стал полет корабля "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио, миссия отправилась к МКС в сентябре 2022 года. Спустя две недели Анна Кикина стартовала к МКС на борту корабля Crew Dragon. В марте прошлого года на Crew Dragon в рамках миссии Crew-6 на станцию прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что программа перекрестных полетов продлена до 2025 года включительно.