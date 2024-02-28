В прошлом году газета New York Times подала иск о нарушении авторских прав против OpenAI, пытаясь положить конец практике использования опубликованных ею материалов для обучения чат-ботов.

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Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, утверждает, что New York Times "заплатила кому-то, чтобы взломать" её продукты для получения доказательств по иску газеты об авторских правах.

Это заявление поступило от юристов компании, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта, в ответ на судебную жалобу издания, поданную ранее.

Юристы OpenAI утверждают, что для сбора доказательств New York Times предприняла "десятки тысяч попыток", и что это было сделано путём "таргетирования и эксплуатации ошибки", над устранением которой компания работает в настоящее время.

"Даже после этого им пришлось скармливать инструментам фрагменты тех самых статей, которые они пытались получить дословно, практически все из которых уже появились на многочисленных публичных сайтах. Нормальные люди не используют продукты OpenAI таким образом", - утверждают юристы.

В декабре 2023 года The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft, требуя "миллиарды долларов в качестве реального ущерба" за использование её статей для обучения чат-бота.

Инструменты OpenAI генерируют "результаты, которые дословно повторяют содержание статьи Times, тщательно обобщают её и имитируют её выразительный стиль, что подтверждается десятками примеров", утверждается в судебном окументе

Представители ответчика заявили в письменном обращении, направленном в Палату лордов Великобритании, что обучение инструментов искусственного интеллекта "невозможно" без контента, добываемого из Интернета.

ChatGPT не пытался заменить NYT, утверждают юристы

В судебном заявлении, поданном на этой неделе, юристы OpenAI добавили, что ChatGPT не является "заменой подписки на The New York Times".

"В реальном мире люди не используют ChatGPT или любой другой продукт OpenAI для этой цели".

Они утверждают, что статьи из NYT - это "крошечная часть разнообразных наборов данных, которые использовались для обучения этих языковых режимов".

Они также сослались на то, что право на использование защищённых авторским правом материалов для обучения прописанно в американском законодательстве: согласно принципу добросовестного применения данных, в ряде случаев допускается нелицензионное использование произведений.

Эксперты недавно рассказали Euronews Next, что иски против компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, по поводу использования защищенного авторским правом контента для обучения, скорее всего, будут рассматриваться по-отдельности, безотносительно других. Так как в каждом из таких случаев нужно определять, насколько схож полученный результат с оригинальным произведением.

OpenAI утверждает, что работает над устранением таких проблем, как повторное использование ИИ-моделями обучающих данных или генерация неправильных ответов, которые мешают правильному функционированию ChatGPT.