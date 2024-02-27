День открытия Всемирного конгресса мобильных технологий отметился важными заявлениями от Microsoft. Техногигант представил новые принципы управления искусственным интеллектом и анонсировал сделку с компанией Mistral AI.

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Microsoft откроет доступ к своим моделям искусственного интеллекта. Об этом объявили представители техногиганта на Конгрессе мобильных технологий в Барселоне (MWC)- одной из крупнейших выставок новинок индустрии. Это, по их словам, позволит странам создавать новые модели экономики на базе ИИ-технологий.

Компания заявила, что планирует добиться этого путём расширения доступа к своей облачной ИИ-инфраструктуре разработчиков во всём мире.

Чтобы узнать подробности, корреспондент Euronews побеседовал с вице-президентом Microsoft Брэдом Смитом.

"Некоторые справедливо спрашивают, каким образом люди смогут получить доступ, какими правилами будет руководствоваться Microsoft для управления этим процессом? Так вот, здесь, на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, мы как раз представляем механизм доступа к ИИ. По сути, это означает, что мы создаём его не только для себя. Мы делаем его доступным для компаний по всему миру, чтобы они могли инвестировать в свои собственные изобретения в области ИИ".

"Я думаю, это очень важно, потому что мы вкладываем огромные средства, даже больше, чем правительство любой страны в мире, в строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом, чтобы в каждой стране люди могли использовать эту технологию, могли сами создавать программное обеспечение на базе ИИ, свои приложения, и использовать его в работе компаний, в сфере услуг и так далее".

Я думаю, это очень важно, потому что мы вкладываем огромные средства, даже больше, чем правительство любой страны в мире, в строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом, чтобы в каждой стране люди могли использовать эту технологию. Брэд Смит вице-президент Microsoft

Ханна Браун, корреспондент Euronews:

Если вы откроете доступ к вашим ИИ-моделям, то кто-то сможет использовать их со злым умыслом. Отсюда важный вопрос: как нам защитить себя от использования ИИ во вред, не препятствуя инновациям?

Брэд Смит, вице-президент Microsoft:

"Я думаю, наша задача в эти времена, и мы надеемся, у нас получится, - создать технологию, которая бы помогла разрешить проблемы. Будь то изменение климата или защита демократии. Мы также помогаем миру пройти через фундаментальную технологическую эволюцию или, возможно, даже революцию, особенно если речь идёт о роли искусственного интеллекта".

"Во-вторых, что надо сделать, и что мы делаем сегодня, - применяем ИИ для обнаружения вредоносного ИИ и усердно работаем с тем, чтобы помешать ему, вывести из строя. Я считаю не менее важным использовать ИИ в качестве защитного щита, даже если кто-то другой захочет использовать его как меч".

Mistral и инвестиционные проекты в Европе

Тем временем в стало известно, что Big Tech заключила сделку с французской компанией Mistral AI, что свидетельствует о намерении Microsoft расширить своё присутствие на растущем рынке ИИ.

Microsoft уже вложил большие средства в работу OpenAI, создателя популярного чатбота ChatGPT. Но проект инвестиций в размере 13 миллиардов долларов (11,9 миллиарда евро) в настоящее время находятся на рассмотрении регулирующих органов в ЕС, Великобритании и США.

Microsoft предоставит Mistral доступ к своей службе облачных вычислений Azure, чтобы помочь ей вывести на рынок языковую модель LLM под названием Mistral Large.

LLM - это программы ИИ, которые распознают и генерируют текст, обычно они используются для генеративного ИИ, например чат-ботов.

Кроме того, на прошлой неделе Microsoft обязался инвестировать миллиарды евро в течение двух лет в инфраструктуру ИИ в Европе, включая 1,9 млрд евро - в Испании и 3,2 млрд евро - в Германии.

На международной выставке в Барселоне ожидается более 95 000 посетителей, 2400 экспонентов и 1100 докладчиков.

Всемирный конгресс мобильной связи проходит с 26 по 29 февраля.