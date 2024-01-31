By Euronews and AP

Подводный беспилотник Hugin 6000, возможно, обнаружил легендарный самолет Амелии Эрхарт на дне Тихого океана.

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Подводный беспилотник, возможно, разгадал одну из самых интерсных загадок последних 100 лет: что случилось с писательницей и пионером авиации Амелией Эрхарт. Её самолет исчез во время кругосветного полета в 1937 году.

Многочисленным экспедициям ничего не удалось обнаружить. Они не смогли найти на дне океана следы ее двухмоторного моноплана Lockheed 10-E Electra.

Летчик Тони Ромео сообщает, что его компания, базирующаяся в Южной Каролине, может помочь разгадать тайну исчезновения Эрхарт: на зернистом снимке, полученном с помощью гидролокатора, запечатлены очертания ее самолета.

Археологи и исследователи полны надежд. Но действительно ли это её самолет пока неизвестно.

Кроме того, ведутся споры о том, как правильно обращаться с тем или иным предметом, который будет обнаружен.

Архивисты надеются, что проект Ромео Deep Sea Vision близок к разгадке головоломки - хотя бы потому, что он вернет внимание к достижениям Эрхарт.

Как бы то ни было, поиски первой женщины, перелетевшей через Атлантический океан, продолжаются.

Обнаружение с помощью беспилотника Hugin 6000

Как Deep Sea Vision обнаружила объект, который может быть самолетом Эрхарт?

Ромео захотел сделать свою жизнь более интересной. Его отец работал летчиком в авиакомпании Pan American Airlines, брат - пилот ВВС, он и сам имеет лицензию частного пилота. Ромео давно интересовался загадкой Эрхарт.

По словам мужчины, он продал свою недвижимость, чтобы финансировать прошлогодние поиски и купить у норвежской компании подводный беспилотник стоимостью 9 миллионов долларов. Hugin 6000 способен опускаться на глубину около шести тысяч метров.

В сентябре 2023 года команда из 16 человек начала 100-дневные поиски, просканировав более 13 тысяч квадратных километров морского дна.

Они сузили район поисков до акватории вокруг острова Хауленд, атолла в центре Тихого океана между Папуа-Новой Гвинеей и Гавайями.

Но только после того, как в декабре команда проанализировала данные гидролокатора, они увидели нечеткие очертания самолета.

"В итоге мы получили изображение объекта, который, по нашему глубокому убеждению, является самолетом Амелии", - сказал Ромео в интервью The Associated Press.

Следующим шагом станет попытка получше рассмотреть объект и снять его на камеру. Если визуальные данные подтвердят надежды исследователей, целью станет подъем давно потерянной "Электры".

Попытка Эрхарт обогнуть земной шар

В конечном итоге, по словам Ромео, его команда пошла на дорогостоящую авантюру, чтобы "разгадать величайшую тайну авиации".

По словам Ромео, открытый люк может свидетельствовать о том, что Эрхарт и ее штурман Фред Нунан спаслись после первоначального столкновения, а данные из кабины пилота помогут дать представление о том, что именно пошло не так.

Это может быть самолет. Это определенно похоже на самолет. Но может оказаться и чем-то просто на него похожим. Давид Журдан Сооснователь и президент Nauticos

Теорий о том, что с ними произошло, множество: от похищения инопланетянами до захвата в плен и убийства японцами.

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Эрхарт и Нунан исчезли во время перелета из Новой Гвинеи на остров Хауленд. Эрхарт хотела стать первой женщиной-летчиком, обогнувшей земной шар.

В какой-то момент она сообщила по радио, что у них заканчивается топливо.

Военно-морские силы США провели поиски, но не нашли никаких следов. Официальная позиция правительства США заключалась в том, что самолет Эрхарт и Нунан потерпел крушение.

С тех пор появились теории, доходящие до абсурда, в том числе похищение инопланетянами. Другие предполагают, что Эрхарт и Нунан захвачены и убиты японцами или, успешно приземлившись, умерли на необитаемом острове.

"Амелия - самый любимый пропавший человек Америки", - сказал Ромео.

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Морской археолог Джеймс Дельгадо сказал, что потенциальная находка Ромео изменит картину, но "нужно увидеть больше".

"Давайте опустим туда несколько камер и посмотрим", - сказал Дельгадо, вице-президент археологической компании SEARCH Inc.

Дельгадо сказал, что в экспедиции Ромео использовались передовые технологии мирового уровня, которые "революционизируют наше понимание океанских глубин".

Но он сказал, что команда Ромео должна предоставить больше доказательство того, что это "Локхид" Эрхарт.

Давид Журдан рассказал, что его исследовательская компания Nauticos вела тщетные поиски в трех отдельных экспедициях с 2002 по 2017 год, обследовав участок морского дна размером с Коннектикут.

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Он ожидал увидеть прямые, а не стреловидные крылья, как предполагает новый гидролокатор, а также двигатели. Но это можно объяснить повреждениями самолета или отражениями, искажающими изображение, признал он.

"Это может быть самолет. Это определенно похоже на самолет. Но может оказаться и просто чем-то на него похожим", - сказал он.

Дороти Кокрейн, куратор аэронавтики в Национальном музее авиации и космонавтики, говорит, что экипаж Ромео искал в правильном месте, возле острова Хауленд. Именно там Эрхарт отчаянно искала место для посадки.

Если подводный объект действительно окажется самолетом Эрхарт, то встёт вопрос, можно ли его поднимать на поверхность.

Можно ли будет поднять самолет Амелии Эрхарт?

Если нечеткие изображения с гидролокатора окажутся самолетом летчицы, международные стандарты подводной археологии настоятельно рекомендуют оставить его на месте, говорит Оле Вармер, отставной юрист Национального управления океанических и атмосферных исследований и старший научный сотрудник Фонда океана.

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По словам Вармера, можно проводить "неинтрузивные исследования", чтобы выяснить причины возможного крушения самолета.

"Необходимо сохранить как можно больше, - сказал Вармер, - не только обломки. Это место, где он находится - часть истории о том, как и почему он туда попал. Когда вы спасаете его, вы уничтожаете часть места, которое может предоставить нам информацию".

Поднятие самолета и помещение его в музей, скорее всего, обойдется в сотни миллионов долларов, говорит Вармер.

Эрхарт купила "Локхид" на деньги, собранные, по крайней мере частично, Исследовательским фондом Пердью, говорится в блоге Университета Пердью в Индиане. И она планировала вернуть самолет учебному заведению.

Команда Ромео считает, что самолету место в Смитсоновском музее. Отметив "неизведанность территории" в том, что касается юридических вопросов, он сказал, что его исследовательская компания будет "решать их по мере поступления".