By Associated Press

Япония стала пятой страной в истории, побывавшей на Луне.

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Японское космическое агентство сообщило в четверг, что его первая лунная миссия успешно достигла крошечного участка поверхности спутника Земли, на который она была нацелена, что стало успешной демонстрацией системы точной посадки, несмотря на то, что зонд, похоже, лежит вверх ногами.

Модуль Smart Lander for Investigating Moon, или SLIM, прилунился рано утром в субботу.

Но из-за проблем с солнечными батареями зонда поначалу было трудно понять, совершил ли он посадку в целевой зоне.

В то время как большинство предыдущих модулей использовали зоны посадки шириной около 10 километров, целью SLIM было посадка в пределах не более 100 м от заданной точки. Повышение точности позволит ученым получить доступ к большей части Луны, поскольку зонды можно будет размещать ближе к препятствиям.

Один из основных двигателей спускаемого аппарата потерял тягу примерно в 50 метрах над поверхностью Луны, что привело к более жесткой посадке, чем планировалось.

Пара автономных зондов, выпущенных SLIM перед посадкой, передала изображения коробкообразного аппарата на поверхности, хотя он и выглядел перевернутым.

После нескольких дней анализа данных Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) установило, что космический аппарат прилунился примерно в 55 метрах от цели, между двумя кратерами в районе кратера Шиоли - области, покрытой вулканической породой.

Но после неудачной посадки солнечные панели аппарата оказались направлены не в ту сторону, и он не может вырабатывать энергию. По словам официальных лиц, все еще есть надежда, что зонд сможет подзарядиться, когда Луна вступит в дневное время в ближайшие дни.

Руководитель проекта JAXA Шиничиро Сакаи сказал, что присланные изображения были точно такими же, как он представлял себе и видел на компьютерных изображениях.

Слева направо: Даичи Хирано из JAXA, Хитоши Кунинака из Института космических и астронавтических наук (ISAS), Шиничиро Сакаи, менеджер проекта SLIM, и Масацугу Оцуки. Eugene Hoshiko/AP Photo

"То, что мы разработали, проделало весь путь до Луны и сделало этот снимок. Я чуть не упал, когда увидел это", - сказал он. По словам Сакаи, за точную посадку он поставил бы SLIM "отличную оценку".

"Мы продемонстрировали, что можем совершить посадку там, где хотим", - сказал Сакаи. "Мы открыли дверь в новую эру".

LEV-1, прыгающий робот, оснащенный антенной и камерой, должен был зафиксировать посадку SLIM и передать изображение на Землю. LEV-2 - это луноход размером с бейсбольный мяч, оснащенный двумя камерами, разработанный JAXA совместно с Sony, производителем игрушек Tomy Co. и Университетом Дошиша.

Оба автономных зонда делают кадры и выбирают изображения независимо друг от друга, используя антенну LEV-1 для отправки их на базу.

Даичи Хирано, ученый JAXA, разработавший LEV-2, также известный как Sora-Q, сказал, что он выбрал изображения, содержащие SLIM и близлежащую лунную поверхность, и передал их через LEV-1, сделав пару первой в мире, выполнившей эту миссию. Несмотря на спешку, зонды сделали и передали 275 снимков.

Япония вслед за США, Советским Союзом, Китаем и Индией достигла поверхности Луны.

Этот проект стал плодом двух десятилетий работы JAXA над точными технологиями.

У JAXA есть опыт сложных посадок. Космический аппарат Hayabusa2, запущенный в 2014 году, дважды высаживался на 900-метровый астероид Рюгу, собирая образцы, которые были возвращены на Землю.

SLIM, прозванный "Лунным снайпером", должен был найти подсказки о происхождении Луны, в том числе проанализировать минералы с помощью специальной камеры.

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SLIM был запущен на ракете Mitsubishi Heavy H2A в сентябре. Сначала он вращался вокруг Земли, а 25 декабря вышел на лунную орбиту.

Япония надеется вернуть доверие к своим космическим технологиям после ряда неудач. Космический аппарат, разработанный японской компанией, разбился во время попытки посадки на Луну в апреле, а новая флагманская ракета провалила свой дебютный запуск в марте.