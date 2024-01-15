В то время как Европа готовится к выборам в июне следующего года, Euronews Next анализирует, могут ли технологии искусственного интеллекта нанести ущерб политической стабильности ЕС.

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С тех пор как искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь, эту технологию стали называть обоюдоострым мечом, способным прорубить новые горизонты.

Но она также может стать и разрушительной, поскольку способна лишить миллионы людей работы и содействовать распространению дезинформации.

Политическая сфера - одна из многих сторон жизни общества, которая в значительной степени подвержена влиянию ИИ. Не за горами европейские выборы, может ли новая технология посеять хаос?

Евроскептицизм и выборы 2024 года

Выборы в Европейский парламент, намеченные на 6-9 июня 2024 года, станут первыми, на которые повлияют технологии ИИ. Они приходятся на особенно важное время в мировом демократическом календаре, поскольку в этом году в разных голосованиях примет участие примерно половина населения Земли.

Европейцы придут на избирательные участки в тот момент, когда хрупкая геополитическая стабильность в мире висит на волоске.

Война бушует у наших порогов: вторжение России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, все еще продолжается, а Израиль все еще воюет в Газе. Последствия пандемии COVID-19 вызвали кризис стоимости жизни, в результате которого многочисленные семьи по всему континенту с трудом сводят концы с концами. И, что неудивительно, большинство людей не совсем довольны нынешним положением дел.

Депутаты голосуют по закону об искусственном интеллекте в Европарламенте в Страсбурге, 14 июня 2023 года Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Последние годы ознаменовались потрясениями, вызванными распространением популистской политики и сильным влиянием евроскептических движений, усиленных чередой кризисов в 2010-х и начале 2020-х годов.

Аналитики считают, что нынешнее положение Европы делает ее идеальной пороховой бочкой для популистского урагана следующей весной.

"Фактический контекст, характеризующийся растущим неравенством и бушующими культурными войнами, создает благодатную почву для евроскептических сил, которые теперь могут либо продолжить, либо вернуться к обвинению элит ЕС в плачевном состоянии дел", - сказал Euronews Next Андреа Пирро, профессор политологии Болонского университета.

Евроскептицизм, спорный термин, родившийся в британской медиа-среде 1980-х годов, был принят политологами для описания движений, которые выступают против многих аспектов европейского проекта и процесса интеграции в целом.

Хотя некоторые эксперты ставят под сомнение его существование как отдельного движения, отмечая, что этот термин используется как способ слепо классифицировать любого критика ЕС, в основном они выделяют ощутимый рост антиевропейских настроений после заключения Маастрихтского договора в 1992 году. Их пик пришелся на 2000-е и 2010-е годы после финансового кризиса и сирийской гражданской войны, а кульминацией стало решение Великобритании покинуть блок после референдума по "брекситу" в 2016 году.

Критические настроения по отношению к ЕС, как правило, наиболее активно поддерживаются популистскими партиями, не входящими в состав правительства, которые быстро наращивают свою базу избирателей и иногда даже побеждают на выборах.

Действительно, хотя умеренная правоцентристская Европейская народная партия, а также левоцентристская "Социалисты и демократы", по-прежнему лидируют в опросах, анализ Politico показал, что правые популисты, скорее всего, увеличат свое представительство в ЕП на следующих выборах.

Учитывая текущие прогнозы, евроскептицизм, скорее всего, останется мощной силой в июне 2024 года.

"Евроскептицизм в Европе возродится в этом году, когда мы приблизимся к европейским выборам, - говорит Мариус Гинча, исследователь политологии из Европейского университетского института (EUI) во Флоренции. - Следует ожидать его значительных успехов на всем континенте, в странах Восточной и Западной Европы".

Многолетние усилия Европы по разработке защитных барьеров для ИИ были сведены на нет недавним появлением генеративных систем ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI Matt Rourke/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Может ли ИИ изменить ход европейских выборов?

"Правда ли, что у вас много двойников?" - спросил студент у президента России Владимира Путина во время недавнего телевизионного интервью.

Только вот слова прозвучали прямо из уст самого Путина - а точнее, его версии, сгенерированной искусственным интеллектом.

Технология искусственного интеллекта все чаще стирает границы между фактом и вымыслом, создавая зачастую очень правдоподобные образы. Среди них - так называемые дипфейки, изображения и видео, созданные по подобию другого человека.

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Дипфейки часто используются в комедийных или сатирических целях, например, в 2020 году британский телеканал Channel 4 вызвал споры, создав фальшивое рождественское послание, в котором королева Елизавета II танцевала и подшучивала над другими членами королевской семьи.

Технология генеративного ИИ также может создавать искусственные изображения, показывающие государственных деятелей в различных фарсовых сценариях. Среди наиболее заметных жертв - сам папа римский. В сети не так давно появились фальшивые изображения Франциска в пуховиках Balenciaga или за вертушками на рейв-вечеринке.

Такие изображения, созданные искусственным интеллектом, могут быть источником безобидного юмора, но в напряженном политическом контексте существует серьезная опасность того, что они могут привести к серьезным последствиям.

Одно из агентств ЕС по кибербезопасности, ENISA, уже призвало к бдительности, отметив недавний рост числа инструментов ИИ, включая "чат-ботов", таких как ChatGPT, и 2 580 связанных с ними инцидентов кибербезопасности с июля 2022 по июнь 2023 года.

"Доверие к избирательному процессу в ЕС будет в значительной степени зависеть от нашей способности полагаться на кибербезопасные инфраструктуры, а также на целостность и доступность информации, - говорится в официальном заявлении Юхана Лепассаара, исполнительного директора ENISA. - Теперь от нас зависит, предпримем ли мы необходимые действия для достижения этой деликатной, но важной для наших демократий цели".

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Фальшивые изображения, созданные искусственным интеллектом, могут быть источником безобидного юмора, но в напряженном политическом контексте существуют серьезные риски Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

За последнее десятилетие популистские партии, выступающие против ЕС, часто полагались на использование социальных сетей для привлечения поддержки, и исследователи считают, что ИИ может стать новейшим инструментом в их распоряжении.

"Евроскептические партии традиционно проводят клеветнические кампании против элиты ЕС и еврофилов, - говорит Пирро. - ИИ неизбежно облегчит создание такого контента, делая его более реалистичным по мере развития технологий".

Так, в Великобритании пробрекситская кампания Leave в значительной степени опиралась на социальные сети для критики ЕС. Впоследствии расследование показало, что в сети широко распространялись различные вводящие в заблуждение или неточные заявления, а также "фальшивые новости", и что в преддверии референдума увеличилось количество автоматизированных ботов на таких платформах, как Twitter (теперь - X).

Однако удастся ли евроскептикам использовать ИИ в своих интересах, еще предстоит выяснить.

"ИИ - это инструмент, который может быть использован как в интересах, так и против популистских целей по всей Европе, - говорит Гинча. - Будет ли он разжигать евроскептицизм в Европе или нет, зависит от того, насколько эффективно и быстро основные и радикальные партии используют его для достижения своих целей".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обращается к своим сторонникам в рамках предвыборной кампании в Манчестере, Англия, 15 ноября 2019 года Frank Augstein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

"Политизированные технологии" сталкиваются с регулированием

Возможно, широкая общественность еще не готова принять всю мощь искусственного интеллекта, но ЕС уже задумался об этом.

Европейский парламент и Совет ЕС называют себя "первыми в мире" в кампании по регулированию ИИ на законодательном уровне. Недавно, после многолетних обсуждений, они заключили предварительное соглашение под названием "Акт об искусственном интеллекте", которому Европарламент дал зеленый свет 14 декабря.

Среди множества аспектов, которые призван охватить закон, - угроза, исходящая от некоторых "неприемлемых" и "высокорискованных" инструментов, которые будут либо запрещены, либо детально изучены, прежде чем их выпустят на всеобщее обозрение.

Однако закон вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны технологического сектора. Его судьба остается неопределенной, поскольку три самых влиятельных игрока ЕС - Германия, Франция и Италия - выразили свое недовольство.

Маринус Осеваарде, доцент социологии из Университета Твенте в Нидерландах, считает, что в ближайшие несколько лет ИИ может повлиять на процесс принятия демократических решений, особенно если правительства не смогут его регулировать.

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"ИИ - это тщательно политизированная технология. Почти все правительства в этом мире сегодня имеют свои стратегии в области искусственного интеллекта. ИИ - это не какой-то нейтральный инструмент, это политическая сила, опирающаяся на миллиарды евро, - сказал он в интервью Euronews Next. - Если метавселенная окажется в руках крупных технологических олигархов (как это уже было решено с платформами социальных сетей) и будет служить корпоративным целям, то это может привести к гибели демократической жизни".

Но если его регулирование будет направлено на оживление демократической жизни, он, как считает эксперт, может стать "демократизирующей силой".