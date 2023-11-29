ОЭСР: рост мировой экономики замедляется

Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду несколько пересмотрела свой прогноз роста мирового ВВП. В 2023 году ожидается 2,9%. При этом показатель 2,7%. на 2024 год остался неизменным

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Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду несколько пересмотрела свой прогноз роста мирового ВВП.

В 2023 году ожидается 2,9%. При этом показатель 2,7%. на 2024 год остался неизменным.

Одним из главных поводов для беспокойства сейчас является ослабление мировой торговли. Кроме того, есть опасения, что войны между Израилем и Хамасом и России в Украине поднимут еще больше цены на сырье.

По мнению Клэр Ломбарделли, главного экономиста ОЭСР, также вызывают беспокойство высокие процентные ставки и инфляция:

- Мы по-прежнему обеспокоены инфляцией. Если инфляция окажется более устойчивой, потребуется дальнейшее ужесточение, что еще больше снизит темпы роста.

В своем полугодовом докладе "Перспективы" ОЭСР вновь снизила показатель ожидаемого роста для стран Европы на текущий следующий год. На восстановление экономики здесь уйдет еще долгое время. В то время как Соединенные Штаты вновь демонстрируют устойчивость

В еврозоне в этом году рост ограничится скромными 0,6%. В Германии, в одной из ведущих стран ЕС показатель роста упал до (-0,1 %). Относительно неутешительные показатели во Франции (0,9 %) и Италии (0,7 %).

Положительным сюрпризом в еврозоне в 2023 году стала Испания с ростом ВВП в размере 2,4 %, что является самым высоким показателем в группе. Это на три десятых больше, чем ожидалось в июне, и на одну десятую больше, чем в сентябре.