Кто такой Сэм Альтман? От недоучки до создателя ChatGPT

By Camille Bello

Отстраненный от должности руководитель OpenAI, создавшей ChatGPT, возвращается в компанию, которая уволила его на прошлой неделе

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Эта история потрясла индустрию искусственного интеллекта: отстраненный от должности руководитель компании OpenAI, занимавшийся созданием ChatGPT, возвращается в компанию, уволившую его в конце прошлой недели.

Его имя не сходит с первых страниц газет по всему миру. И это не удивительно - за последний год Сэм Альтман, отец ChatGPT и основатель OpenAI, стал самой популярной фигурой в мире искусственного интеллекта.

Впрочем, в центре внимания Кремниевой долины он находится уже почти два десятилетия.

Альтман пришел в мир технологий в 2005 году. Подобно Стиву Джобсу, Биллу Гейтсу и Марку Цукербергу, двадцатилетний юноша бросил учебу в Стэнфордском университете, чтобы основать компанию Loopt, которая позволяла пользователям делиться своими геолокационными данными.

Не имея никаких академических обязательств и не думая о будущем Loopt, Альтман присоединился к Y Combinator (YC) - крупному акселератору технологических стартапов, который также помог запустить такие компании, как Airbnb, Reddit, Dropbox и Coinbase. Это помогло ему получить известность.

Loopt удалось привлечь более 30 млн долларов в виде венчурного капитала, после чего ее стали широко использовать такие компании, как Apple и Blackberry. По прошествии семи лет процветание Loopt закончилось, и ее более чем за 40 млн долларов выкупила американская компания Green Dot Corporation, специализирующаяся на финансовых технологиях и банковском холдинге.

Во вторник вечером OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, сообщила: "Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым советом директоров", в который вошли бывший исполнительный директор Salesforce Брет Тейлор, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и генеральный директор Quora Адам Д'Анджело.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (слева) и гендиректор Microsoft Сатья Наделла, 6 ноября 2023 года AP Photo

От провала к вершине

Несмотря на неудачу, Loopt позволил Альтману заявить о себе в Кремниевой долине. И уже через два года его выбрали преемником президента Y Combinator, американского компьютерщика Пола Грэма.

Через три года, в 2015-м, Альтман вместе с руководителем Tesla Илоном Маском, соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом и другими спонсорами стал соучредителем OpenAI, компании по исследованию и внедрению искусственного интеллекта, целью которой было продвижение и развитие "дружественного ИИ на благо всего человечества".

В 2016 году Альтман впервые объявил о том, что OpenAI создает общий искусственный интеллект (GAI) - ИИ, соответствующий человеческому интеллекту, - известный как GPT-1.

5 января 2021 года OpenAI выпустила DALL-E, ИИ, способный генерировать изображение на основе описания пользователя.

В ноябре 2022 года OpenAI, к удивлению своих сотрудников, запустила ChatGPT, одну из самых совершенных на сегодняшний день моделей ИИ: чат-бота, способного генерировать текст по запросу с использованием передового искусственного интеллекта, сценариев, текстов, сюжетов и презентаций.

Запуск ChatGPT, который одновременно восхитил и напугал миллионы людей, быстро вывел Альтмана на вершину. Посыпались призывы к работе с политиками и законодателями над вопросами безопасности и согласования ИИ.

Будущее искусственного интеллекта

По словам Альтмана, новые и наиболее продвинутые версии ChatGPT будут внедряться постепенно, чтобы люди, институты и политики познакомились с ними, "задумались о последствиях, почувствовали технологию, поняли, что она может и чего не может".

Он считает, что революцию, вызванную "общим искусственным интеллектом (AGI), уже не остановить".

В своей статье под названием "Закон Мура для всего" Альтман пишет, что технологический прогресс, который AGI принесет в ближайшие 100 лет, "будет намного больше, чем все, что мы сделали с тех пор, как впервые научились управлять огнем и изобрели колесо".

Уволили из OpenAI, приняли в Microsoft

В ноябре 2023 года мир ИИ был потрясен тем, что Альтман был вынужден покинуть свой пост по решению совета директоров OpenAI, который заявил, что он "не был всегда откровенен в общении" с советом директоров, что вызвало сомнение в его способности руководить OpenAI.

В последующие дни более 700 из 770 сотрудников OpenAI подписали письмо с угрозами покинуть компанию, если Альтман не будет восстановлен в должности, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

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Альтман был быстро принят на работу в компанию Microsoft, которая уже инвестировала миллиарды в OpenAI, чтобы возглавить "новую группу по исследованию передового ИИ".

38-летний оракул ИИ также известен своими альтруистическими начинаниями: он поддерживает идею всеобщего базового дохода, который обеспечит гарантированный минимальный доход всем гражданам, и критикует неравенство доходов в технологической отрасли.