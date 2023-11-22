EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Кто такой Сэм Альтман? От недоучки до создателя ChatGPT

Сэм Альтман, создатель ChatGPT
Сэм Альтман, создатель ChatGPT Авторское право AP Photo
By Camille Bello
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Отстраненный от должности руководитель OpenAI, создавшей ChatGPT, возвращается в компанию, которая уволила его на прошлой неделе

РЕКЛАМА

Эта история потрясла индустрию искусственного интеллекта: отстраненный от должности руководитель компании OpenAI, занимавшийся созданием ChatGPT, возвращается в компанию, уволившую его в конце прошлой недели.

Его имя не сходит с первых страниц газет по всему миру. И это не удивительно - за последний год Сэм Альтман, отец ChatGPT и основатель OpenAI, стал самой популярной фигурой в мире искусственного интеллекта.

Впрочем, в центре внимания Кремниевой долины он находится уже почти два десятилетия.

Альтман пришел в мир технологий в 2005 году. Подобно Стиву Джобсу, Биллу Гейтсу и Марку Цукербергу, двадцатилетний юноша бросил учебу в Стэнфордском университете, чтобы основать компанию Loopt, которая позволяла пользователям делиться своими геолокационными данными.

Не имея никаких академических обязательств и не думая о будущем Loopt, Альтман присоединился к Y Combinator (YC) - крупному акселератору технологических стартапов, который также помог запустить такие компании, как Airbnb, Reddit, Dropbox и Coinbase. Это помогло ему получить известность.

Loopt удалось привлечь более 30 млн долларов в виде венчурного капитала, после чего ее стали широко использовать такие компании, как Apple и Blackberry. По прошествии семи лет процветание Loopt закончилось, и ее более чем за 40 млн долларов выкупила американская компания Green Dot Corporation, специализирующаяся на финансовых технологиях и банковском холдинге.

Во вторник вечером OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, сообщила: "Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым советом директоров", в который вошли бывший исполнительный директор Salesforce Брет Тейлор, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и генеральный директор Quora Адам Д'Анджело.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (слева) и гендиректор Microsoft Сатья Наделла, 6 ноября 2023 года
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (слева) и гендиректор Microsoft Сатья Наделла, 6 ноября 2023 годаAP Photo

От провала к вершине

Несмотря на неудачу, Loopt позволил Альтману заявить о себе в Кремниевой долине. И уже через два года его выбрали преемником президента Y Combinator, американского компьютерщика Пола Грэма.

Через три года, в 2015-м, Альтман вместе с руководителем Tesla Илоном Маском, соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом и другими спонсорами стал соучредителем OpenAI, компании по исследованию и внедрению искусственного интеллекта, целью которой было продвижение и развитие "дружественного ИИ на благо всего человечества".

В 2016 году Альтман впервые объявил о том, что OpenAI создает общий искусственный интеллект (GAI) - ИИ, соответствующий человеческому интеллекту, - известный как GPT-1.

5 января 2021 года OpenAI выпустила DALL-E, ИИ, способный генерировать изображение на основе описания пользователя.

В ноябре 2022 года OpenAI, к удивлению своих сотрудников, запустила ChatGPT, одну из самых совершенных на сегодняшний день моделей ИИ: чат-бота, способного генерировать текст по запросу с использованием передового искусственного интеллекта, сценариев, текстов, сюжетов и презентаций.

Запуск ChatGPT, который одновременно восхитил и напугал миллионы людей, быстро вывел Альтмана на вершину. Посыпались призывы к работе с политиками и законодателями над вопросами безопасности и согласования ИИ.

Будущее искусственного интеллекта

По словам Альтмана, новые и наиболее продвинутые версии ChatGPT будут внедряться постепенно, чтобы люди, институты и политики познакомились с ними, "задумались о последствиях, почувствовали технологию, поняли, что она может и чего не может".

Он считает, что революцию, вызванную "общим искусственным интеллектом (AGI), уже не остановить".

В своей статье под названием "Закон Мура для всего" Альтман пишет, что технологический прогресс, который AGI принесет в ближайшие 100 лет, "будет намного больше, чем все, что мы сделали с тех пор, как впервые научились управлять огнем и изобрели колесо".

Уволили из OpenAI, приняли в Microsoft

В ноябре 2023 года мир ИИ был потрясен тем, что Альтман был вынужден покинуть свой пост по решению совета директоров OpenAI, который заявил, что он "не был всегда откровенен в общении" с советом директоров, что вызвало сомнение в его способности руководить OpenAI.

В последующие дни более 700 из 770 сотрудников OpenAI подписали письмо с угрозами покинуть компанию, если Альтман не будет восстановлен в должности, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

РЕКЛАМА

Альтман был быстро принят на работу в компанию Microsoft, которая уже инвестировала миллиарды в OpenAI, чтобы возглавить "новую группу по исследованию передового ИИ".

38-летний оракул ИИ также известен своими альтруистическими начинаниями: он поддерживает идею всеобщего базового дохода, который обеспечит гарантированный минимальный доход всем гражданам, и критикует неравенство доходов в технологической отрасли.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Тихановская: "Диктатура – это как рак. Она будет распространяться"

Германия, Франция и Италия достигли соглашения по будущему регулированию искусственного интеллекта – СМИ

Секс в космосе: как скоро от него родятся дети?

Искусственный интеллект Новые технологии Бизнес