SpaceX вывела сверхтяжелый Starship в космос

By Euronews

Полет самого крупного из когда-либо построенных космических кораблей продлился восемь минут.

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Компания SpaceX со второй попытки вывела сверхтяжелый корабль Starship в космос.

Первая ступень ракеты-носителя SuperHeavy отделилась от корабля, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Затем Starship вышел в открытый космос, однако вскоре с ним была потеряна связь, и SpaceX запустила функцию самоуничтожения корабля. Тем не менее уже отделение первой ступени можно считать относительным успехом.

На этот раз ракета провела в воздухе восемь минут — в два раза больше, чем во время первого тестового полета в апреле. Тогда у неё вышли из строя сразу несколько двигателей, после чего она начала бесконтрольно вращаться и взорвалась.

Основатель SpaceX Илон Маск поздравил команду с запуском.

Starship — крупнейший и самый мощный космический корабль из когда-либо построенных. В будущем его планируется использовать для полетов на околоземную орбиту, Луну и Марс.