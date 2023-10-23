"Железный купол" находится на первой линии обороны Израиля с 2011 года. Мы побеседовали с экспертом, чтобы понять, как работает эта система ПРО.

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7 октября боевики ХАМАС выпустили шквал из сотен ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля. Так началась операция "Наводнение Аль-Акса", которая привела к обострению военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ключевую роль в отражении ракет с израильской стороны играет система противоракетной обороны "Железный купол", ставшая с момента развёртывания в 2011 году ключевым элементом оборонной инфраструктуры страны.

Разработанная местным государственным оборонным предприятием Rafael, за годы существования она доказала свою высокую эффективность. Израильские власти утверждают, что показатель перехвата вражеских ракет составляет 90%.

Как именно работает "Железный купол"?

Каждая батарея "Железного купола", которых на территории Израиля, как предполагается, действует не менее 10, состоит из трёх компонентов. Первый - это радар, который обнаруживает приближающиеся ракеты. Затем, спустя считанные секунды, запускается ракета-перехватчик "Тамир", который сбивает летящий снаряд в воздухе.

Также в ПРО входит командно-расчётный центр, работающий на программном обеспечении, которое непосредственно создаёт и отправляет сигнал-сообщение от радара к ракете-перехватчику.

Система предназначена для перехвата ракет с дальностью полёта от 4 до 70 км.

Насколько эффективен "Железный купол"?

В то время, как по утверждениям ЦАХАЛ, система нейтрализует 9 угроз из 10, некоторые эксперты считают эти цифры спорными. Среди них - Жан-Луп Самаан, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Сингапурского университета.

"Причина в том, что в конечном итоге мы вынуждены полагаться на оценки и данные, а это данные израильского правительства", - пояснил он в интервью Euronews Next.

"Пока что власти еврейского государства говорят, что эффективность "Железного купола" достаточно высока и составляет 90%. Вопрос в том, что означает этот показатель?" - вопрошает он.

Самаан отмечает, что "Железный купол" перехватывает или уничтожает только те ракеты, которые, как считается, угрожают гражданскому населению.

Если ракета направлена на незаселённый район Израиля, то "Железный купол" активирован не будет. "Поэтому трудно сказать, что именно стоит за показателем эффективности в 90%", - поясняет наш собеседник.

Другой вопрос, также связанный с эффективностью "Железного купола", заключается в том, что, по мнению Самаана, эта система не сдерживает ХАМАС и другие палестинские боевые группировки от обстрелов израильской территории.

"В субботу, 7 октября, ХАМАС выпустил, по сути, больше ракет, чем за последние десять дней конфликта между ХАМАС и Израилем в 2021 году", - говорит эксперт.

"Значит, "Железный купол", может быть, и эффективен в оперативном плане, но стратегически он не очень-то сдерживает палестинские группировки", - добавляет он.

Сколько стоит "Железный купол"?

Поддержание "Железного купола" в рабочем состоянии требует больших затрат. По словам Самаана, стоимость одной ракеты-перехватчика "Тамир" оценивается примерно в 50 тыс. долларов (47 251 евро).

Первоначально финансирование осуществлялось Израилем, однако из-за высокой стоимости системы ему пришлось прибегнуть к помощи своего давнего союзника - Вашингтона.

В отчёте Исследовательской службы Конгресса США говорится, что Штаты выделили почти 3 млрд долл. (2,8 млрд евро) на батареи "Железного купола", перехватчики, на покрытие расходов на совместное производство и техобслуживание.

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"Начиная с 2016 года США и Израиль считали, что поддержка израильской противоракетной обороны и, в частности, разработка и производство "Железного купола" является центральной частью двусторонних отношений", - отметил Самаан.

"Идея заключалась в том, что Израиль смог найти технологию, способную защитить его территорию, но в финансовом плане ему необходима поддержка США для реализации этого потенциала", - добавил он.

В четверг агентство Reuters сообщило, что американский президент Джо Байден намерен запросить у Конгресса еще 14 млрд. долларов (13,2 млрд. евро) в качестве военной помощи Израилю.

Опасения по поводу эскалации

В первые дни нынешнего конфликта количество ракет, выпущенных ХАМАСом по Израилю, составляло, по разным оценкам, от 2200 до 3000 (хотя ХАМАС утверждает, что выпустил 5000), и казалось, что система может быть перегружена.

Однако Самаан подчеркивает, что запас боеприпасов у ХАМАС, очевидно, ограничен.

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"Я подозреваю, что в ближайшие дни ХАМАСу будет трудно выпускать по Израилю такое же количество ракет", - сказал он.

Вопрос об оборонных возможностях "Железного купола" стоит ребром, особенно при высокой вероятности региональной эскалации текущего конфликта.

Её Израиль хочет предотвратить в том числе потому, у ливанской группировки "Хезболлах" , например, которая вполне модетбыть вовлечена в конфликт, обладает гораздо большим огневым потенциалом, чем ХАМАС, утверждает эксперт.

"У нее сотни тысяч ракет. Поэтому "Хезболлах" может очень быстро перегрузить "Железный купол"".

Подробнее об этом рассказано в видеоролике, размещённом в медиаплеере выше.