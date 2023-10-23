В агентстве ООН по делам палестинских беженцев подтвердиди, что второй конвой из 14 грузовиков с продовольствием и медикаментами для жителей Газы пересёк КПП Рафах на границе анклава с Египтом.

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Несмотря на обстрел района пограничного перехода Рафах, в воскресенье в Газу въехала вторая автоколонна с гуманитарным грузом. В дополнение к первым 20 фурам, которые пересекли египетскую границу в субботу.

США и Израиль заверили, что отныне поступление критически важной помощи в регион будет постоянным.

Власти еврейского государства сообщили, что палестинцам отправлена вода, медикаменты и продовольствие. Топливо ввозить они не разрешили.

Мартин Гриффитс, глава гуманитарной миссии ООН, подтвердил прибытие в анклав ещё 14 грузовиков с медикаментами и товарами первой необходимости, назвав это "маленьким проблеском надежды" для палестинцев, но предупредил, что они нуждаются в "большем, гораздо большем объёме помощи".

С 7 октября Газа с двухмиллионным населением живёт в условиях блокады: Израиль приостановил поставки в анклав продовольствия, топлива, электричества.

Еврейское государство требует освобождения всех удерживаемых террористами ХАМАС заложников в обмен на снятие блокады.

Усилия по возвращению пленных обсудили в телефонных переговорах израильский и американский лидеры. Джо Байден и Биньямин Нетаньяху также рассмотрели вопрос обеспечения безопасного перехода через границу иностранцев и прочих гражданских лиц, желающих покинуть Газу.