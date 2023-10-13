X удаляет тысячи аккаунтов и постов с фейками о войне между Израилем и ХАМАС в ответ на требование ЕС

By Associated Press

Евросоюз потребовал от бывшего Твиттера соблюдения Закона о цифровых услугах (DSA) в связи со шквалом дезинформации и распространением ненавистнического контента на фоне разворачивающейся войны между Израилем и ХАМАС.

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Соцсеть Илона Маска под прицелом у Еврокомиссии: платформа X (бывший Твиттер) закрыла сотни аккаунтов, связанных с ХАМАС, а также удалила или снабдила специальной маркировкой десятки тысяч материалов об атаке боевиков на Израиль.

Об этом говорится в письме генерального директора компании Линды Яккарино в ответ на запрос Брюсселя, который расследует распространение ложной информации, разжигания ненависти и публикаций террористического характера.

Еврокомиссия потребовала отчёт о том, как социальная сеть борется с проблемным контентом.

"X пропорционально и эффективно оценивает и устраняет фейки и манипуляции с контентом во время развивающегося кризиса на Ближнем Востоке", – говорится в письме Яккарино на имя еврокомиссара Тьерри Бретона, ответственного за соблюдение цифровых прав в 27 странах блока.

После субботнего вторжения ХАМАС социальные сети наводнили фото- и видеоматериалы с кровавыми расправами и кадрами, на которых боевики ХАМАС берут в заложники израильтян и иностранцев. Также мгновенно распространились посты пользователей, выдвигающих ложные утверждения и искажающих видеозаписи других событий.

С момента приобретения соцсети Илоном Маском аккаунты, подписавшиеся на услугу blue-check, могут зарабатывать деньги, если их сообщения становятся вирусными, что создает финансовый стимул для размещения информации, вызывающей наибольший отклик.

Штат сотрудников X, включая команду модераторов контента, также подвергся сокращению.

Закон ЕС о цифровых услугах

Эти нововведения противоречат закону ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в августе.

В соответствии с ним цифровые компании должны под угрозой крупных штрафов усилить контроль над своими платформами на предмет выявления нелегального контента, например, террористических материалов или постов, разжигающих ненависть.

За нарушение нового закона соцсетям положены штрафы до 6 процентов глобального оборота.

"На платформе X нет места террористическим организациям и экстремистским группировкам, и мы продолжаем удалять такие аккаунты в режиме реального времени", – написала Яккарино.

По словам Яккарино, платформа "оперативно, добросовестно и объективно" отвечает на запросы правоохранительных органов со всего мира, в том числе более 80 из стран ЕС.

Брюссель также предупредил другие платформы, такие как Meta и TikTok, о распространении дезинформации и насильственного контента. Тем не менее в Еврокомиссии дали понять, что именно в соцсети Илона Маска распространяется больше всего фейков и насильственного контента.